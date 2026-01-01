Cuenta DNI refuerza los descuentos en enero: carnicerías con cinco días de promoción

La billetera digital del Banco Provincia renueva sus promociones en enero con más días de descuento en carnicerías y beneficios en supermercados, ferias, comercios y gastronomía.

Con la llegada de enero, Cuenta DNI actualiza su esquema de promociones en toda la provincia de Buenos Aires, manteniendo beneficios en supermercados, comercios de cercanía, ferias y mercados, y sumando propuestas especiales por la temporada de verano.

La principal novedad del mes es la ampliación de los descuentos en carnicerías, que se aplicarán durante los cinco viernes de enero. En cada una de esas jornadas, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por día, que se alcanza con una compra de $25.000. De esta manera, quienes utilicen el beneficio en todas las semanas del mes podrán lograr un ahorro total de hasta $25.000.

Descuentos en supermercados durante enero

Durante enero 2026, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece promociones de lunes a sábado en distintas cadenas, con condiciones específicas:



Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día , desde un ticket mínimo de $20.000 .

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona , pagando en sucursales de la cadena.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro , en todas sus tiendas, con devolución en el acto.

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope , desde un ticket de $40.000 , con reintegro inmediato.

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope , con devolución en el momento.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana, desde un consumo mínimo de $30.000. Participan, entre otros, 5mentarios, Actual, Autoservicio 228, Don Luis, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super Caseros, San Lorenzo y Super Sofía.



Beneficios especiales de verano y gastronomía

En el marco de la temporada estival, Cuenta DNI incorpora promociones en balnearios y comercios adheridos de distintos destinos turísticos bonaerenses. El beneficio alcanza a marcas tradicionales del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo, entre otras.

Además, se suma un beneficio especial en comercios gastronómicos, con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana, que se acumula a los descuentos habituales para el consumo fuera del hogar.

Otros descuentos vigentes en enero