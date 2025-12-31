CAEFA impulsa el uso de fuegos artificiales amigables y aclara qué dice la ley sobre la pirotecnia

El vocero de CAEFA, Ezequiel Asquinasi, explicó cómo se reconvirtió la industria, detalló las medidas de seguridad vigentes y sostuvo que las prohibiciones municipales que contradicen la ley nacional son inconstitucionales.

El uso de fuegos artificiales amigables, de bajo impacto sonoro, se consolida en Argentina como resultado de un proceso de reconversión de la industria. Así lo afirmó Ezequiel Asquinasi, director de Relaciones Institucionales y vocero de CAEFA, durante una entrevista radial con Daniel Burone Risso, en el marco de la sexta campaña nacional impulsada por el sector.

El vocero explicó que la industria acompaña una tendencia global. “El sector se reconvirtió e impulsa, como pasa en todo el mundo, la elección de productos lumínicos, de bajo impacto sonoro”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de elegir productos legales, debidamente identificados. “En la etiqueta tiene que decir ‘producto autorizado por ANMaC’ o ‘producto autorizado por RENAR’. Eso garantiza que el producto es seguro”, afirmó.

Edad mínima y uso responsable

Asquinasi enfatizó que la venta y manipulación de pirotecnia está permitida solo para mayores de 16 años, con excepciones puntuales.

“Los únicos productos que pueden usar los más chicos, siempre con supervisión adulta, son algunos muy específicos como estrellitas o bengalitas. El resto siempre es para mayores de 16”, aclaró.

Medidas de seguridad incorporadas

Entre los avances técnicos, destacó la incorporación de la mecha ignífuga.

“Hace décadas que existen medidas de seguridad muy fuertes. La mecha ignífuga garantiza que el tiempo de encendido sea siempre el mismo: no menos de tres segundos ni más de seis”, explicó.

Descenso de accidentes

Consultado sobre estadísticas, Asquinasi aseguró que los incidentes disminuyeron de forma significativa.

“Hoy prácticamente han desaparecido las lesiones. Cuando ocurren, son exclusivamente por mala utilización”, indicó.

Y agregó: “Los productos legales, usados correctamente por mayores de 16 años, son completamente seguros”.

Marco legal nacional

El vocero de CAEFA se refirió a la normativa vigente.

“Hay una ley nacional, la Ley 20.429. Un municipio no puede prohibir la venta de un producto permitido por una ley nacional. Eso es inconstitucional”, afirmó.

Si bien reconoció que los municipios pueden regular aspectos puntuales, aclaró:

“No se puede prohibir el uso ni establecer prohibiciones encubiertas”.

Ciudad de Buenos Aires y Tigre

Sobre la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo:9 “Se anunció por un tuit, a menos de una semana de Navidad, sin consultas previas. Estuvo muy mal comunicado y generó confusión”.

En cuanto a Tigre, recordó el fallo judicial: “La prohibición fue declarada inconstitucional. Hoy está permitido vender y usar fuegos artificiales de acuerdo a la normativa nacional”, afirmó.

Y denunció: “El municipio sigue difundiendo que está prohibida la venta, lo cual es falso de toda falsedad”.

Impacto laboral

Finalmente, destacó el peso del sector: “Hay 60.000 personas en Argentina que tienen trabajo gracias a la industria de los fuegos artificiales”, concluyó.