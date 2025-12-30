San Isidro refuerza la vigilancia en La Horqueta con 70 nuevas cámaras de seguridad

El barrio pasó de 14 a 70 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, mejorando la cobertura en calles clave y accesos estratégicos.

El barrio La Horqueta, en el partido de San Isidro, cuenta con un nuevo esquema de videovigilancia reforzada tras la instalación de 70 cámaras de seguridad de última generación, una cifra que quintuplica la cantidad de dispositivos que operaban previamente en la zona.

La ampliación del sistema permitió pasar de 14 a 70 cámaras, eliminando puntos ciegos y mejorando la capacidad de prevención y respuesta en tiempo real desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). En el marco de este plan, el distrito ya incorporó más de 2.000 equipos nuevos en distintos barrios.

Los dispositivos fueron distribuidos bajo un criterio estratégico, priorizando arterias de alto tránsito y zonas sensibles. El refuerzo alcanzó calles como Uruguay, Blanco Encalada, Eliseo Reclus y Camino Real Morón, además de la colectora de la Panamericana (Ramal Pilar) y arterias como Carlos Tejedor y Montevideo.

Uno de los focos principales se ubicó en los límites con el partido de San Fernando, donde las cámaras instaladas sobre Camino Real Morón cumplen un rol clave en el control de accesos periféricos. También se reforzó la vigilancia en el corredor gastronómico y comercial de la calle Blanco Encalada, una de las zonas más concurridas del barrio.

Desde el Municipio explicaron que el avance no es solo cuantitativo, sino también tecnológico. Las cámaras HD fueron reemplazadas por equipos 4K con tecnología multisensor, visión nocturna y zoom de alta potencia, capaces de identificar detalles a una distancia de hasta 200 metros.

Además, en los accesos a la Panamericana se fortaleció el anillo digital con lectoras de patentes, que permiten identificar de manera automática vehículos con irregularidades. La inteligencia artificial incorporada facilita el reconocimiento de rostros, vehículos y matrículas, agilizando la obtención de pruebas para la Justicia y optimizando los tiempos de intervención ante incidentes.