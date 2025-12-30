El Taller Turístico Tigre reunió a prestadores y universidades para potenciar la oferta local

Prestadores gastronómicos, alojamientos, navegaciones y universidades participaron de una jornada de intercambio orientada a mejorar la calidad y diversidad del turismo en Tigre.

La edición de verano del Taller Turístico Tigre reunió a prestadores turísticos de distintos rubros, instituciones académicas y agencias invitadas en una jornada orientada a fortalecer la oferta turística del distrito y promover el trabajo conjunto entre el sector público, privado y educativo.

El encuentro convocó a representantes de gastronomía, alojamientos, navegaciones y servicios turísticos, además de universidades, estudiantes y pasantes, en un espacio de intercambio que apuntó a mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de quienes visitan Tigre.

Durante la jornada, se instalaron stands informativos y se generaron instancias de diálogo sobre los desafíos actuales del sector, el crecimiento de nuevas propuestas y la necesidad de diversificar la oferta más allá de los circuitos tradicionales del distrito.

Participaron instituciones como el Museo de Arte Tigre (MAT), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la UCES, la Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT), Avril Assistance y la Asociación de Agencias de Viajes del Gran Buenos Aires, junto a agencias de distintas localidades.

En el marco del encuentro, la UCES brindó una charla sobre la Licenciatura en Turismo, aportando información clave para estudiantes y futuros profesionales del sector. Además, se entregaron distinciones a prestadores gastronómicos que participan activamente en acciones de promoción, capacitaciones y propuestas colaborativas dentro del Sistema de Calidad Turística.

También se realizó la entrega de certificados correspondientes a capacitaciones dictadas durante el año en conjunto con la UNSAM, vinculadas a experiencia del cliente, marketing digital, idiomas y manipulación de alimentos, además de formación en RCP a través del programa Tigre Cuida tu Corazón.

Prestadores del sector destacaron la importancia de estos espacios de encuentro y formación, subrayando el valor del trabajo articulado entre el sector privado, el ámbito académico y el Estado para consolidar un turismo sostenible y de calidad en el distrito.

Asimismo, el área del Centro de Operaciones Tigre (COT) participó con una exposición sobre ciberdelitos y estafas frecuentes, reforzando las acciones de prevención y seguridad junto a los prestadores turísticos.

Julio Zamora:“Nuestro objetivo es ampliar los horizontes de Tigre y posicionar su oferta en todo el país”

Durante el encuentro, mientras recorría los stands y dialogaba con prestadores, estudiantes y referentes del sector, el intendente Julio Zamora se detuvo a analizar el presente y los desafíos del turismo local. En ese marco, puso el foco en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y elevar la calidad de la experiencia para quienes visitan el distrito.

“Fue un encuentro muy valioso con prestadores que se van sumando a esta propuesta del Municipio de Tigre, que busca reunir a toda la comunidad del sector y seguir elevando la calidad de la oferta local. Incorporamos nuevos prestadores y contamos con la participación de universidades que brindan formación, como la Universidad de San Martín. Todo esto contribuirá a mejorar la atención y la experiencia de quienes visitan nuestra ciudad”, expresó.

Más adelante, Zamora amplió la mirada y señaló que el desafío pasa por diversificar la propuesta turística y romper con una visión limitada del destino. “Nuestro objetivo es ampliar los horizontes de Tigre y posicionar su oferta en todo el país. Queremos mostrar que el distrito tiene mucho más para ofrecer que lo tradicionalmente conocido: además del Puerto de Frutos y el Delta, hay prestadores, espacios y propuestas nuevas, así como visitas muy interesantes para quienes eligen recorrer el distrito”.