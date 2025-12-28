Dos conductores quedaron inhabilitados tras maniobras que pusieron vidas en riesgo

Videos que circularon en redes sociales expusieron maniobras peligrosas al volante que pusieron en riesgo a terceros. A partir de esos registros, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso…

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de dos conductores luego de detectar conductas viales de extrema peligrosidad que tomaron estado público a través de videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los casos involucra a Rosana Valeria Aquino, quien fue registrada permitiendo que una menor de edad condujera un vehículo en la vía pública, una acción considerada una infracción gravísima según la normativa vial vigente, por el riesgo directo que implicó para la menor y para terceros.

Tras analizar el material audiovisual, la cartera que conduce Martín Marinucci avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes y resolvió la inhabilitación preventiva de la conductora, además de dar intervención a las áreas competentes en el marco de las políticas de seguridad vial y protección de la vida, especialmente cuando hay menores involucrados.

El segundo episodio se registró en el Camino del Buen Ayre, a la altura del kilómetro 16.900, en cercanías del Parque Santa María, en el partido de Ituzaingó. Allí, un conductor fue captado circulando con el capot levantado, el caño de escape colgando y una visibilidad severamente reducida, mientras realizaba maniobras peligrosas en plena traza.

El hecho involucró a una Fiat Fiorino blanca, cuya circulación en esas condiciones representaba un riesgo extremo para la seguridad vial de quienes transitaban por la zona.

A partir del análisis del material difundido, personal de Seguridad Vial del Ministerio labró las infracciones correspondientes conforme a la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su decreto reglamentario, y se dispuso la inhabilitación preventiva del conductor con el objetivo de evitar un posible siniestro vial de consecuencias graves.

Desde la cartera bonaerense remarcaron que la exposición mediática de estas conductas no reduce su gravedad y que el Estado debe actuar con firmeza ante hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros. “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron.

El Ministerio de Transporte bonaerense informó además que continúa reforzando los controles, el seguimiento de denuncias ciudadanas y el monitoreo de hechos difundidos en redes sociales, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable en todo el territorio provincial.