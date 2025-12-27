edición 7971 - visitas hoy 32708

Policiales / Tigre

El Talar: el COT detuvo a un delincuente prófugo luego de un robo a un comercio

El hecho ocurrió de madrugada y fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre. El sospechoso fue interceptado tras darse a la fuga y quedó a disposición de la Justicia.

Un delincuente prófugo de la Justicia fue detenido en la localidad de El Talar tras cometer un robo en un puesto comercial, en un procedimiento encabezado por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El hecho ocurrió durante la madrugada y fue detectado en tiempo real por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre, que registraron el momento en que el sospechoso forzaba un comercio ubicado en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Colombia.


Segundos después, el sujeto logró ingresar al local y sustraer elementos, tras lo cual se dio a la fuga al advertir la llegada de los móviles. Durante la huida, descartó los objetos robados, según quedó registrado en las imágenes del sistema de videovigilancia.


La persecución se extendió por pocas cuadras y finalizó con la interceptación y detención del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Justicia. Al momento de su identificación, se constató que contaba con una denuncia por averiguación de paradero, radicada en la ciudad de Zárate, por lo que se encontraba prófugo desde hacía meses.


El video del procedimiento, captado por las cámaras del COT, muestra el accionar de los agentes desde la detección del ilícito hasta la detención del individuo.


Video de la detención

