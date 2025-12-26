El Gobierno confirmó los días no laborables y fines de semana largos de 2026

El Gobierno nacional oficializó los días no laborables y fines de semana largos de 2026, estableciendo tres fechas adicionales con fines turísticos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los días no laborables con fines turísticos serán: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. La iniciativa busca promover la actividad turística interna, dinamizar la economía de sectores como hotelería, gastronomía y transporte, y facilitar la planificación de actividades familiares y comerciales.
Según la resolución, el Poder Ejecutivo puede fijar hasta tres días no laborables anuales con fines turísticos, que deben coincidir con lunes o viernes. “Constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina y que tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”.
Calendario completo de feriados y fines de semana largos 2026
Enero: Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero: Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo: Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril: Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible y Jueves Santo, día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo: Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio: Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio: Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto: Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre: Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre: Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).
Diciembre: Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
Fines de semana largos en 2026
- Carnaval: 14 al 17 de febrero (4 días).
- Día de la Memoria: 21 al 24 de marzo (4 días).
- Malvinas y Semana Santa: 2 al 5 de abril (4 días).
- Día del Trabajador: 1 al 3 de mayo (3 días).
- Revolución de Mayo: 23 al 25 de mayo (3 días).
- Güemes: 13 al 15 de junio (3 días).
- Independencia y fin de semana largo: 9 al 12 de julio (4 días).
- San Martín: 15 al 17 de agosto (3 días).
- Diversidad Cultural: 10 al 12 de octubre (3 días).
- Soberanía Nacional: 21 al 23 de noviembre (3 días).
- Inmaculada Concepción y feriado turístico: 5 al 8 de diciembre (4 días).
- Navidad: 25 al 27 de diciembre (3 días).
En total, 2026 contará con 12 fines de semana largos, distribuidos a lo largo de todo el año, excepto enero y septiembre, y dos fines de semana XL en mayo y diciembre.