El Gobierno confirmó los días no laborables y fines de semana largos de 2026

El Gobierno nacional oficializó tres días no laborables adicionales con fines turísticos para 2026, sumándose al calendario de feriados. Los nuevos fines de semana largos se ubican en marzo, julio y diciembre, buscando impulsar el turismo interno y la economía regional.

El Gobierno nacional oficializó los días no laborables y fines de semana largos de 2026, estableciendo tres fechas adicionales con fines turísticos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los días no laborables con fines turísticos serán: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. La iniciativa busca promover la actividad turística interna, dinamizar la economía de sectores como hotelería, gastronomía y transporte, y facilitar la planificación de actividades familiares y comerciales.

Según la resolución, el Poder Ejecutivo puede fijar hasta tres días no laborables anuales con fines turísticos, que deben coincidir con lunes o viernes. “Constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina y que tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”.

Calendario completo de feriados y fines de semana largos 2026

Enero: Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero: Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo: Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril: Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible y Jueves Santo, día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio: Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio: Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto: Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre: Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre: Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Diciembre: Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Fines de semana largos en 2026



Carnaval: 14 al 17 de febrero (4 días).



Día de la Memoria: 21 al 24 de marzo (4 días).



Malvinas y Semana Santa: 2 al 5 de abril (4 días).



Día del Trabajador: 1 al 3 de mayo (3 días).



Revolución de Mayo: 23 al 25 de mayo (3 días).



Güemes: 13 al 15 de junio (3 días).



Independencia y fin de semana largo: 9 al 12 de julio (4 días).



San Martín: 15 al 17 de agosto (3 días).



Diversidad Cultural: 10 al 12 de octubre (3 días).



Soberanía Nacional: 21 al 23 de noviembre (3 días).



Inmaculada Concepción y feriado turístico: 5 al 8 de diciembre (4 días).



Navidad: 25 al 27 de diciembre (3 días).



En total, 2026 contará con 12 fines de semana largos, distribuidos a lo largo de todo el año, excepto enero y septiembre, y dos fines de semana XL en mayo y diciembre.