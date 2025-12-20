edición 7964 - visitas hoy 28296

Policiales / Tigre

Choque entre auto y moto en Tigre centro: el impacto quedó registrado por las cámaras municipales

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada en la intersección de Dardo Rocha y Naciones Unidas. El COT activó el protocolo de asistencia y los involucrados se encuentran fuera de peligro.

Un choque entre un auto y una moto en Tigre centro quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) durante la madrugada. El siniestro vial ocurrió en la intersección de Dardo Rocha y Naciones Unidas y no se registraron heridos de gravedad.


Según las imágenes captadas por las cámaras municipales, el hecho se produjo cuando el automóvil intentó ingresar a la rotonda de manera indebida y recibió el impacto de la motocicleta. A raíz del choque, el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre el asfalto.


Al detectar el accidente, los operadores del COT activaron de inmediato el protocolo de emergencia. En pocos minutos, arribaron al lugar móviles del COT junto con personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Los profesionales de la salud le brindaron los primeros auxilios al motociclista, quien se encuentra fuera de peligro, al igual que el resto de los involucrados en el siniestro.

