Ramón Lanús destacó el rol de Ojos en Alerta: El sistema suma 21.200 vecinos en San Isidro

El intendente Ramón Lanús encabezó una masiva capacitación de Ojos en Alerta en Martínez, programa que ya suma más de 21.000 vecinos y es la herramienta clave en la prevención del delito en San Isidro. La iniciativa recibió más de 8.300 alertas que permitieron 120 detenciones.

El programa de prevención del delito “Ojos en Alerta” del Municipio de San Isidro alcanzó ayer los 21.200 vecinos adheridos, afianzándose como una herramienta clave en la gestión de la seguridad local. Desde su implementación, el sistema recibió un total de 8.388 alertas por situaciones sospechosas, lo que permitió 120 detenciones gracias a la rápida intervención de la Patrulla Municipal en coordinación con la Policía Bonaerense.

El intendente Ramón Lanús encabezó ayer una capacitación masiva de Ojos en Alerta que reunió a más de 700 vecinos en las instalaciones del Club Social y Deportivo 25 de Mayo, en Martínez.

Los vecinos pueden enviar mensajes, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real y a través de WhatsApp al Centro Municipal de Operaciones (COM), que coordina la respuesta con patrullas, cámaras o servicios como SAME o Defensa Civil. Las denuncias abarcan desde sospechas de individuos y vehículos, hasta situaciones de violencia de género intrafamiliar, robos, hurtos y tentativas de robo, disturbios, emergencias médicas, casos relacionados con estupefacientes, accidentes y daños a la propiedad.

Durante la capacitación, el intendente Lanús delineó la postura de su gestión frente a la problemática de la inseguridad. “La seguridad es competencia de la Provincia de Buenos Aires, quienes tienen las armas, las comisarías y todas las herramientas legales. Pese a eso, elegimos hacernos cargo, enfrentar el problema, aún sabiendo que no es políticamente conveniente, pero sí lo correcto porque se trata de resolver el principal problema de los vecinos de San Isidro, no hay excusas”, afirmó.

Lanús también puso en valor la participación vecinal como pilar del sistema: “Hoy somos más de 21.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta y queremos ser cada vez más. Porque si al nuevo Sistema de Seguridad le agregamos la fuerza de los vecinos, le vamos a estar dando la batalla a la inseguridad”, enfatizó el intendente.

Avance tecnológico y capacitación:

El programa tuvo unas 850 capacitaciones dirigidas a la comunidad, alcanzando diversos sectores como el ámbito educativo (escuelas públicas y privadas), organizaciones sociales, clubes de barrio, ONG y asociaciones civiles. Para lo que resta del año, el programa buscará alcanzar a la totalidad de los comerciantes locales.

En paralelo, el Municipio avanza con la modernización tecnológica: se prevé llegar a 2.646 cámaras de última generación con IA y la instalación de 170 cámaras lectoras de patente. Actualmente, la secretaría de Seguridad cuenta con 152 patrullas y 331 agentes para la prevención del delito.