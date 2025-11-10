edición 7924 - visitas hoy 28054

Tigre

Tigre realizó un operativo de salud junto a la Fundación Ronald McDonald en El Talar

El Municipio de Tigre y la Fundación Ronald McDonald realizaron un operativo sanitario en el CAFyS Almirante Brown de El Talar, donde se efectuaron controles pediátricos, odontológicos y vacunación a más de 120 niños y adolescentes.

Autoridades del Gobierno local acompañaron una jornada sanitaria en el Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) Almirante Brown, donde se realizaron controles pediátricos y odontológicos a niños, niñas y adolescentes del barrio.


El Municipio de Tigre, en conjunto con la Fundación Ronald McDonald, llevó adelante un operativo de salud destinado a más de 120 jóvenes de la comunidad. La actividad incluyó chequeos médicos generales, revisiones odontológicas y vacunación, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y preventiva.


La directora del CAFyS Almirante Brown, Cinthia Maiellaro, destacó la convocatoria y el trabajo articulado entre ambas instituciones. “Hoy llevamos adelante controles de salud en conjunto con la Fundación Ronald McDonald, donde realizamos chequeos pediátricos a niños y niñas de hasta 15 años y odontológicos en jóvenes hasta 13 años. Hubo una concurrencia exitosa, donde atendimos a más de 100 personas”, expresó.


El operativo se desarrolló durante la mañana, con la presencia de la unidad móvil pediátrica de la Fundación Ronald McDonald, equipada para brindar atención médica integral. En el lugar, profesionales de la salud realizaron los controles pertinentes y reforzaron las campañas de vacunación en niños, niñas y adolescentes de la zona.

