San Isidro multiplica la videovigilancia en Beccar: pasó de 18 cámaras a 126 con inteligencia artificial

El Municipio de San Isidro amplió el sistema de videovigilancia en Beccar, donde se pasó de 18 a 126 cámaras equipadas con inteligencia artificial y resolución 4K. La expansión forma parte del plan para alcanzar 2.646 dispositivos en todo el distrito.

El Municipio de San Isidro avanza con su plan de modernización del sistema de videovigilancia. En la localidad de Beccar, la instalación de 126 cámaras inteligentes equipadas con inteligencia artificial y resolución 4K marcó un salto tecnológico significativo, al pasar de 18 dispositivos a más de un centenar.

Estas nuevas cámaras permiten generar alertas en tiempo real a los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) y forman parte de un plan que contempla la colocación de 2.100 cámaras nuevas en todo el distrito. Una vez completado, el sistema de seguridad alcanzará 2.646 dispositivos activos, lo que equivale a un promedio de nueve por cada 1.000 habitantes.

Desde el Municipio explicaron que Beccar contaba con apenas 18 cámaras HD y equipos obsoletos, por lo que esta ampliación representa un incremento del 600% en tecnología avanzada. Los dispositivos incorporados son multisensor, con visión nocturna y un potente zoom de 200 metros, lo que permite un seguimiento nítido y detallado de cualquier actividad en la vía pública.

La instalación se concentró en barrios vulnerables como La Cava, Uruguay, San Cayetano y La Sauce, además de avenidas y calles principales como Del Libertador, Centenario, Rolón, Sucre, Tomkinson, José Ingenieros, 33 Orientales y Neyer. También se sumaron plazas, espacios públicos y puntos de acceso en la autopista Ramal Tigre, equipados con cámaras lectoras de patentes.

La tecnología incorporada permite el procesamiento avanzado de imágenes mediante reconocimiento de personas, vehículos y matrículas, fortaleciendo las tareas de prevención y esclarecimiento de delitos. Este sistema unifica todas las imágenes de los distintos circuitos de vigilancia municipal, lo que posibilita una respuesta policial más rápida y eficiente y reduce los puntos ciegos en el monitoreo urbano.

Hasta el momento, se instalaron más de 1.300 cámaras de las 2.100 previstas, que permitirán duplicar la cobertura de vigilancia y consolidar un sistema moderno y conectado en toda la red de seguridad de San Isidro.