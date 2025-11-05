edición 7919 - visitas hoy 29149

Deportes / Tigre

Llega la 40ª edición de la Maratón Ciudad de Tigre, un clásico solidario que une deporte y comunidad

Gisela Zamora junto a autoridades del Club Náutico Hacoaj y del Rotary Club de Tigre presentan la remera oficial de la 40ª Maratón Ciudad de Tigre.
El próximo domingo 9 de noviembre, Tigre celebrará la 40ª edición de su tradicional maratón, organizada junto al Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club local. Habrá modalidades de 1K Kids, 6K y 10K, y lo recaudado se destinará a obras de bien público. Para inscribirte, hacé clic acá.

El Municipio de Tigre, junto al Club Náutico Hacoaj y el Rotary Club local, presentó oficialmente la 40ª edición de la Maratón Ciudad de Tigre, que se disputará el domingo 9 de noviembre a las 9:00. La competencia, una de las más emblemáticas del distrito, combina deporte, vida saludable y compromiso social, ya que todo lo recaudado será destinado a obras de bien público.


Durante el acto de presentación, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó el valor de la articulación entre el municipio y las instituciones organizadoras. “Presentamos una nueva edición de esta competencia que nos llena de orgullo por la fusión que se da entre el Municipio e instituciones emblemáticas del distrito para abrirle paso al deporte y la vida saludable. Esto se hace sin olvidar a los vecinos que más necesitan, ya que cada actividad de esta índole tiene un fin solidario”, expresó.


Zamora subrayó también que “el intendente Julio Zamora respalda esta actividad porque reúne a la comunidad a través del deporte y el encuentro, y además conserva este objetivo solidario tan importante para la sociedad tigrense”.


La competencia partirá desde el playón de la estación de trenes de Tigre y contará con tres modalidades: 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes a las 18:00, con un 10 % de descuento para Running Teams. Quienes deseen participar pueden anotarse de forma online haciendo clic acá, o bien presencialmente en Av. Cazón 1266, de lunes a viernes de 11 a 13 hs y de 16 a 20 hs, y los sábados de 11 a 13 hs.


Los participantes deberán presentar el comprobante de pago al retirar el kit el sábado 9 de noviembre de 10 a 18 hs en el predio de la maratón (Juncal y Av. de las Naciones). La inscripción incluye remera, derecho a correr, sorteos y medallas para quienes participen de la categoría Kids.


Desde el Club Náutico Hacoaj, su vicepresidente Daniel Szylder celebró la continuidad del evento y destacó que “para nosotros es un doble festejo porque Hacoaj cumple 90 años junto a la sociedad tigrense. Esta actividad deportiva también tiene que ver con lo social, porque nos une a todos”.


A su vez, el presidente del Rotary Club de Tigre, Oscar Scotto, sostuvo: “Nos pone muy contentos poder estar presentando esta 40ª edición de la carrera, en un trabajo conjunto con Hacoaj y el Municipio. Deseamos que sea exitosa y que este fin benéfico llegue a las personas que lo necesitan”.


El recorrido contará con la cobertura del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y la colaboración de equipos de seguridad y salud. Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo a rotaryclubdetigre@gmail.com


