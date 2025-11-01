Julio Zamora: “Es un orgullo que Tigre sea el mejor posicionado de zona norte en los Juegos Bonaerenses”

El intendente Julio Zamora encabezó un acto en el HCD para reconocer a los deportistas y artistas de Tigre que compitieron en los Juegos Bonaerenses 2025. La delegación local obtuvo 39 medallas y fue la mejor posicionada de la zona norte.

El Municipio de Tigre realizó un acto de reconocimiento a los vecinos y vecinas que representaron al distrito en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, disputadas en la ciudad de Mar del Plata. El evento se llevó adelante en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD), con la participación del intendente Julio Zamora, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, y autoridades locales.

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó el desempeño de la delegación local, que obtuvo 39 medallas en disciplinas culturales y deportivas. “Es una alegría inmensa poder reconocer a los 39 vecinos premiados con medallas. Es un orgullo porque es el segundo año consecutivo que Tigre es el mejor posicionado de zona norte y número 13 de 135 distritos, lo que refleja el esfuerzo de la comunidad por sostener los polideportivos y los espacios culturales”, expresó Julio Zamora.

El intendente también mencionó la nueva pista de atletismo municipal, al afirmar: “Sin dudas va a ser el escenario de importantes logros para muchos jóvenes que van a encontrar allí un espacio de realización personal. La política deportiva la venimos desarrollando hace muchos años con más polideportivos y diferentes propuestas”.

La delegación de Tigre alcanzó el 13° puesto en el medallero entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sumando 14 preseas de oro, 11 de plata y 14 de bronce en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas y Adultos Mayores.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, valoró el acompañamiento del Municipio: “Estamos orgullosos de que el intendente Julio Zamora haya hecho el merecido reconocimiento a los deportistas que representaron a Tigre. La infraestructura y política deportiva del Municipio son un factor clave en estos logros”.

También participó la secretaria Gisela Zamora, quien remarcó: “Con el intendente estamos haciendo un reconocimiento a los deportistas y representantes de la cultura que participaron de los bonaerenses. Muchos trajeron medallas, poniendo a Tigre en lo más alto. En este certamen compitieron 230 vecinos y vecinas, lo que demuestra la gran convocatoria que tuvimos”.

Las medallas obtenidas se distribuyeron en distintas disciplinas: natación (PCD) 6 oro y 2 plata; natación 2 oro, 2 plata y 4 bronce; atletismo (PCD) 2 oro, 3 plata y 3 bronce; atletismo 1 plata y 1 bronce; patinar 1 oro; Parabádminton 1 bronce; fútbol tenis 1 bronce; patín 1 plata; tenis de mesa (PCD) 1 bronce; lucha 2 oro y 1 bronce; fútbol (PCD) 1 oro; tenis 1 bronce; y ajedrez 1 plata. En el área de cultura, se lograron medallas en poesía (plata) y danzas folclóricas (PCD) (bronce).

Entre los reconocidos se encontraba Hilda, vecina de Benavídez, quien obtuvo la medalla de plata en Poesía. “Vengo participando todos los años de la competencia y voy desde 2016 a los talleres del Municipio. Es la primera vez que llego a Mar del Plata y me traje la medalla”, expresó emocionada.