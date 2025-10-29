edición 7912 - visitas hoy 36101

Policiales / Tigre

Cámaras del COT permitieron detener a un hombre tras un episodio de violencia de género en General Pacheco

El sistema de monitoreo de Tigre detectó una agresión en la vía pública en General Pacheco. El Centro de Operaciones COT activó el protocolo de emergencia y asistió a la víctima, mientras el agresor fue puesto a disposición de la Justicia.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) fueron fundamentales para detectar un episodio de violencia en la vía pública en la localidad de General Pacheco, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia municipales.


El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de la Ruta 197 y Boulogne Sur Mer, cuando los operadores del COT advirtieron a través del sistema de videovigilancia una discusión entre una pareja que escaló a una agresión física.


De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se envió al móvil del COT más cercano, junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para brindar asistencia en el lugar.


Según informó el Municipio, “el personal arribó de forma inmediata, asistió a la vecina y trasladó a las partes involucradas a la comisaría correspondiente para realizar el procedimiento legal”.


El individuo quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima recibió contención y acompañamiento por parte de los equipos municipales.


El Municipio recordó que toda persona que atraviese una situación de violencia por razones de género puede comunicarse de manera gratuita al 144, disponible las 24 horas, todos los días del año.


Video de la detención

Llega a San Isidro la Fiesta de las Colectividades con gastronomía y danzas de más de 35 países
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

ANDREA ROMINA GARCIA CUIT 27-30527988-4 transfiere el fondo de MUEBLERIA-VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION Y ACCESORIOS AFINES. (Expediente de habilitación Nº 4112-26644/24) sito en la calle Avenida Angel Torcuato de alvear 2848/52 de la ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre Pcia. de Buenos Aires, transfiere a Comunidad Deco Siglo XXI CUIT 30-71905977-1 .

Autopistas del Sol inició la etapa 4 del plan de repavimentación sustentable en el Acceso Norte
Tigre realizó una clínica deportiva para jóvenes en la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”
Don Torcuato: el Municipio de Tigre realizó un nuevo operativo de servicios para la comunidad
San Isidro: el 147 superó las 100 consultas diarias y alcanzó un 85% de satisfacción entre vecinos
