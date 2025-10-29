Cámaras del COT permitieron detener a un hombre tras un episodio de violencia de género en General Pacheco

El sistema de monitoreo de Tigre detectó una agresión en la vía pública en General Pacheco. El Centro de Operaciones COT activó el protocolo de emergencia y asistió a la víctima, mientras el agresor fue puesto a disposición de la Justicia.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) fueron fundamentales para detectar un episodio de violencia en la vía pública en la localidad de General Pacheco, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia municipales.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de la Ruta 197 y Boulogne Sur Mer, cuando los operadores del COT advirtieron a través del sistema de videovigilancia una discusión entre una pareja que escaló a una agresión física.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se envió al móvil del COT más cercano, junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para brindar asistencia en el lugar.

Según informó el Municipio, “el personal arribó de forma inmediata, asistió a la vecina y trasladó a las partes involucradas a la comisaría correspondiente para realizar el procedimiento legal”.

El individuo quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima recibió contención y acompañamiento por parte de los equipos municipales.

El Municipio recordó que toda persona que atraviese una situación de violencia por razones de género puede comunicarse de manera gratuita al 144, disponible las 24 horas, todos los días del año.

Video de la detención