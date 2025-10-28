edición 7911 - visitas hoy 2485

Tigre

Julio Zamora supervisó la obra de entubamiento en el barrio Las Tunas de General Pacheco

El intendente de Tigre recorrió los trabajos de desagües pluviales sobre la calle Céspedes, en el barrio Las Tunas, con 800 metros de entubamiento y más de 60 cámaras de recepción para prevenir inundaciones.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la obra de entubamiento que se realiza en el barrio Las Tunas, destinada a mejorar el sistema de desagües y prevenir inundaciones. La intervención abarca 800 metros sobre la calle Céspedes, entre Artigas y José Ingenieros, y cuenta con más de 60 cámaras de recepción de agua.


"El problema que tenía este barrio es que cuando llueve se inundan las calles. Por eso estamos haciendo esta obra tan importante de desagüe pluvial. Un total de 800 metros con más de 60 cámaras de recepción para que esta calle no vuelva a negarse una vez que llueve", explicó el jefe comunal.


El proyecto, financiado con fondos del Gobierno municipal, forma parte de un conjunto de trabajos integrales que la comuna lleva adelante en distintos puntos del distrito, incluyendo el mantenimiento integral del Delta, la pavimentación de calles y el plan de veredas comerciales y vecinales.


Con estas obras, la gestión busca garantizar seguridad para automovilistas y peatones, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.

