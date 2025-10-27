Violento ataque en una escuela de Tigre: una mujer apuñaló a una docente y a una alumna

Una mujer irrumpió este lunes por la mañana en la Escuela Secundaria N°45 de Tigre y atacó con un arma blanca a una docente y a una alumna. Ambas sufrieron heridas en el cuello y el rostro. La agresora escapó tras amenazar con regresar.

Una mujer atacó con un arma blanca a una docente y a una alumna en la Escuela Secundaria N°45 de Tigre, durante el ingreso a clases de este lunes por la mañana. El hecho generó conmoción entre estudiantes y personal educativo del establecimiento.

Según testigos, la agresora —una joven que no pertenece a la institución— irrumpió en la puerta de la escuela y comenzó a agredir a quienes se encontraban allí. Una alumna resultó herida tras ser alcanzada por una navaja, mientras que una profesora que intentó asistirla también fue lesionada.

Otro docente intervino para proteger a su compañera, momento en el que la atacante comenzó a golpear su automóvil estacionado frente al establecimiento. El profesor dio aviso inmediato a la Policía, que acudió junto con personal médico.

Tanto la estudiante como la docente presentaban heridas en el cuello, la cabeza y el rostro, y fueron atendidas en el lugar antes de ser trasladadas para una revisión más completa.

Tras el violento episodio, la mujer escapó, no sin antes lanzar amenazas y advertir que “volvería por venganza”, según relataron testigos.

Fuentes policiales informaron que la agresora habría sido identificada y contaba con antecedentes por disturbios en la vía pública. Además, se investiga si minutos antes había robado a estudiantes que se dirigían al colegio.