Villa Gesell: el clásico de la costa que nunca pasa de moda

Qué hacer en Villa Gesell: caminatas por el bosque, tardes en la playa y escapadas cercanas que hacen de este destino un clásico del verano.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, Villa Gesell sigue siendo uno de los destinos más elegidos por familias, grupos de amigos y parejas que buscan descanso y movimiento a la vez. Su encanto radica en esa mezcla de playa infinita, calles de arena y pinos que dan sombra a los caminos. A diferencia de otras ciudades costeras, Gesell mantiene un espíritu relajado y una identidad que se conserva desde sus primeros años, cuando Carlos Gesell decidió convertir un paisaje de dunas en un bosque junto al mar.

Cómo llegar y opciones de transporte

Villa Gesell se encuentra a unos 370 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un trayecto que puede hacerse en auto, micro o tren hasta General Madariaga. Desde allí, los visitantes suelen continuar el viaje por carretera hasta la terminal geselina. Una buena alternativa para llegar a Villa Gesell es viajar con Plusmar, que ofrece servicios directos desde Buenos Aires y otras ciudades del país, con unidades modernas y confortables. Optar por el colectivo es ideal para quienes buscan comodidad y precios accesibles, además de evitar el manejo y el tráfico durante los fines de semana o feriados.

El recorrido por la Ruta 2 y luego por la 11 es parte de la experiencia: a medida que el paisaje cambia, aparecen los primeros médanos, los pinos y el aire salado que anticipa la llegada. Durante la temporada de verano, las frecuencias suelen aumentar, permitiendo elegir horarios tanto diurnos como nocturnos.

El encanto de sus playas

El principal atractivo de la ciudad sigue siendo su costa. Las playas se extienden a lo largo de varios kilómetros y ofrecen distintos ambientes según la zona. En el centro se concentran los balnearios más tradicionales, con paradores, actividades deportivas y servicios completos. Allí es común ver torneos de vóley, surfistas y familias que disfrutan del día completo frente al mar.

Quienes prefieren algo más tranquilo pueden dirigirse hacia el norte, donde la playa es más ancha y silenciosa. Hacia el sur, en cambio, los médanos acompañan el paisaje y la vista se vuelve más agreste. En cualquier punto del litoral, Gesell conserva una cualidad particular: su arena fina y su pendiente suave hacen que sea un espacio ideal para caminar o correr junto al agua.

Durante los meses más calmos, las playas también son escenario de actividades recreativas y deportivas organizadas por el municipio, como competencias de surf, travesías y encuentros culturales al aire libre.

Actividades y entretenimiento para toda la familia

Gesell mantiene un perfil familiar que se refleja en su oferta de actividades. Además de las playas y el bosque, la ciudad cuenta con propuestas para todas las edades y gustos. El Parque Temático Juguelandia es una de las más populares, con juegos, atracciones y espectáculos pensados especialmente para los más chicos. También hay opciones para quienes buscan movimiento y contacto con la naturaleza: paseos en cuatriciclo por los médanos, excursiones en vehículos 4x4 hasta el Faro Querandí o cabalgatas por la costa que combinan aventura y paisajes únicos.

Para quienes prefieren planes más tranquilos, la Reserva Pinar del Norte ofrece una experiencia ideal para las familias con niños pequeños. Durante el verano, la ciudad suma ferias artesanales y eventos al aire libre que reúnen a locales y turistas, aportando un clima festivo a las tardes y noches geselinas.

El centro urbano mantiene el estilo clásico de los balnearios argentinos, con calles comerciales, heladerías, tiendas y bares que cobran vida al caer la tarde. La Avenida 3 concentra la mayor parte del movimiento, mientras que la Avenida Buenos Aires se destaca por su oferta gastronómica y espacios para hacer compras. Las ferias de artesanías y los espectáculos callejeros completan la escena y refuerzan la identidad cultural del destino.

Escapadas cercanas y lugares poco conocidos

A pocos kilómetros del centro, los balnearios de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas son una excelente opción para quienes buscan un entorno más natural. Las calles de arena, los caminos entre pinos y las cabañas de madera crean una atmósfera relajada que invita a desconectarse por completo. Cada uno de estos balnearios tiene identidad propia, pero todos comparten la tranquilidad del bosque y el sonido constante del mar.

También vale la pena visitar la Reserva Natural Faro Querandí, un área protegida que conserva la biodiversidad de las dunas y permite observar aves autóctonas. El camino de acceso puede ser exigente, pero el paisaje compensa el esfuerzo: una franja interminable de arena, vegetación costera y un faro histórico que sigue en funcionamiento.

Otro sitio menos conocido es la Laguna de los Horcones, ubicada a unos pocos kilómetros del centro urbano. Es un lugar ideal para realizar caminatas, observar aves o simplemente disfrutar del silencio. Para los amantes de la pesca, también ofrece buenos puntos para pasar el día.

Villa Gesell, lista para recibir el verano

Con la llegada del calor y de los días largos, Villa Gesell se prepara para una nueva temporada. La ciudad recupera su ritmo veraniego: los balnearios vuelven a abrir, los paradores se llenan de movimiento y el bosque empieza a mezclarse con el olor a mar. Es el momento ideal para planificar una escapada, reservar alojamiento y elegir los primeros días de descanso después del año.

Hoy organizar el viaje es más fácil que nunca.