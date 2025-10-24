Julio Zamora en General Pacheco: “La escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”

El intendente Julio Zamora recorrió la Escuela Secundaria N°22 en el barrio Las Tunas, donde supervisó trabajos de refacción y destacó la importancia de la educación pública para el desarrollo de la comunidad de Tigre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la Escuela Secundaria N°22 del barrio Las Tunas, en General Pacheco, donde supervisó los trabajos de infraestructura que lleva adelante el Municipio. Las tareas incluyen pintura, recambio de aberturas y remodelaciones integrales en el patio del establecimiento.

Durante la visita, el jefe comunal expresó que “la escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”. Además, señaló: “Junto con las autoridades del establecimiento monitoreamos las tareas que se vienen realizando. Vamos a seguir trabajando con los docentes, auxiliares, estudiantes y padres para tener la mejor educación para Tigre”.

Zamora estuvo acompañado por su equipo de trabajo y mantuvo un diálogo con directivos, docentes y estudiantes, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y propuestas de la comunidad educativa.

Las obras en la Escuela Secundaria N°22 se enmarcan dentro del plan de mantenimiento y mejora de infraestructura escolar que impulsa el Municipio de Tigre en distintos establecimientos del distrito, con el fin de garantizar espacios educativos en condiciones adecuadas para el aprendizaje.