El Municipio de San Isidro reorganiza la línea 707 para mejorar la frecuencia y reducir superposiciones

A partir del 13 de octubre, la línea 707 del Municipio de San Isidro implementará un nuevo esquema de recorridos con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, reducir superposiciones y aumentar la frecuencia de los colectivos en las zonas de mayor demanda.

La reconfiguración forma parte del plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros que lleva adelante el municipio junto a la empresa M.O.G.S.M.. Con esta medida, los actuales ramales Azul, Verde y Rojo pasarán a reorganizarse en dos nuevos ramales, A y B, mientras que los ramales 8 (ex 700) y Naranja mantendrán sus recorridos actuales.

El nuevo esquema permitirá más servicios por hora entre las 6 y las 20, reduciendo el tiempo de espera y garantizando un servicio más ágil y sostenible. Además, se busca disminuir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, en línea con los objetivos de eficiencia ambiental del municipio.

Como parte de la reorganización, se instalaron nuevos puntos de parada para asegurar la comodidad y seguridad de los pasajeros. En los sectores donde la línea 707 dejará de circular, los vecinos seguirán contando con cobertura mediante otras líneas provinciales y nacionales, como la 71, 333, 407 y 437, que ya transitan por esas calles.

Durante los últimos meses, distintos servicios de colectivos del AMBA modificaron sus recorridos para adaptarse a la nueva normativa nacional que calcula los subsidios según la cantidad de pasajeros transportados. En San Isidro, los cambios implementados en junio de 2025 en la línea 707 ya habían mejorado los indicadores del sistema, pasando de un índice de 1,7 pasajeros por kilómetro en marzo a más de 2,5 en septiembre.

Con la modificación que entra en vigencia este mes, la línea 707 contará con cuatro ramales:





Ramal A, Ramal B, Ramal Naranja y el Ramal 8 (ex 700).





Es la única línea con recorridos que comienzan y finalizan dentro de San Isidro, a diferencia de las más de 20 líneas de jurisdicción provincial o nacional que cruzan el distrito y conectan con otros municipios o con la Ciudad de Buenos Aires.

Detalle de los nuevos recorridos

Nuevo Ramal A (verde y azul):





Ida: Manuel Estrada - Calle 240 – Sarratea - Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Morón - Olazábal - Yatay - Godoy Cruz – Verduga - Av. Avelino Rolón - Av. Márquez - Av. Centenario - Neyer - Av. Andrés Rolón - Lonardi - San José - Guido - Av. Sucre - José Ingenieros - Blanco Encalada - Ramón Falcón - Reclus - Patagonia - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.







Vuelta: Manuel Estrada - Calle 240 - Sarratea - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Puente Camino Morón - Patagonia - Reclus - Ramón Falcón - Blanco Encalada - José Ingenieros - Av. Sucre - Guido - Av. Andrés Rolón - Neyer - Av. Centenario - Av. Márquez - Av. Rolón - Colectora Túnel Boulogne – Alcorta – Matheu - Olazábal – Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 – Manuel Estrada.





Nuevo Ramal B (verde y rojo):