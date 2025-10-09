edición 7893 - visitas hoy 363

Tigre

El Municipio de Tigre presentó su oferta turística en la FIT 2025 en La Rural

Durante las cuatro jornadas de la Feria Internacional de Turismo 2025, el Municipio de Tigre recibió a más de 5.000 visitantes en su stand de La Rural, donde presentó sus principales atractivos turísticos y actividades para todo el año.

El Municipio de Tigre participó de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT), realizada en La Rural, donde presentó su variada oferta de atractivos y actividades turísticas. A lo largo de las cuatro jornadas —dos dedicadas a profesionales del sector y dos abiertas al público general— el stand local fue visitado por más de 5.000 personas, consolidándose como uno de los espacios más concurridos del evento.


Entre los visitantes se destacaron agencias de viajes, representantes de otros destinos nacionales e internacionales, medios de comunicación y estudiantes de turismo, que se acercaron para conocer la amplia propuesta del distrito. El espacio contó con más de 30 obsequios aportados por prestadores turísticos locales, quienes también participaron de la exhibición.


Durante el encuentro, la delegación de Tigre ofreció material institucional, presentaciones orales, exhibiciones audiovisuales y nuevos artículos promocionales que reflejaron la diversidad y riqueza del destino. Además, el stand incluyó información sobre los circuitos náuticos, culturales y gastronómicos del partido, y se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan combinar naturaleza y entretenimiento cerca de la Ciudad de Buenos Aires.


Con esta participación, el Municipio de Tigre reforzó su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país, fortaleciendo el vínculo con el sector y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad local.

