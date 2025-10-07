El Municipio de Tigre reconoció a docentes y directivos por su compromiso con la educación pública

En el Centro Universitario Tigre, el Municipio realizó un emotivo reconocimiento a docentes, directores y directoras del distrito, en el marco del Mes de la Educación. Durante el encuentro se destacó la trayectoria, la vocación de servicio y el compromiso con la enseñanza pública.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), el Municipio de Tigre realizó un agasajo a directores, directoras y docentes del distrito, en el marco del cierre del Mes de la Educación. El encuentro tuvo como objetivo reconocer la trayectoria y la vocación de servicio de quienes forman parte del sistema educativo local.

Durante el acto se entregaron menciones especiales a quienes cumplieron 25 años de servicio y a los que se jubilaron durante el último año.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó del evento y transmitió el saludo del intendente Julio Zamora. “Es muy importante llevar adelante este reconocimiento para las personas que están al frente de escuelas educando a nuestros jóvenes. Esta es una gestión que tiene un compromiso muy grande en esta área y eso se ve reflejado tanto en la cercanía como en obras de infraestructura”, expresó.

Agregó además: “Fue una actividad donde, además, pudimos agradecerle a quienes desarrollaron su camino por todo lo que dieron en su trayectoria para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Para el Municipio de Tigre la educación es el pilar fundamental y por eso seguiremos trabajando fuertemente, con esfuerzo y dedicación”.

El evento se extendió hasta la noche e incluyó shows musicales en vivo y baile, en un clima de celebración y camaradería. Posteriormente, las autoridades locales subieron al escenario para dedicar unas palabras de agradecimiento.

La subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, destacó: “Un agasajo hermoso organizado por el Municipio para docentes que cumplieron 25 años y para quienes se han jubilado. Vivimos un momento de disfrute; pudimos encontrarnos y compartir, que fue lo más importante. Tenemos un intendente con una escucha muy activa a todas las instituciones educativas del partido”.

El encuentro también propició un espacio de reflexión y fortalecimiento de vínculos entre la comunidad educativa y el Estado municipal, reafirmando la política local de acompañamiento y reconocimiento a los trabajadores de la educación.

Entre los homenajes, Gladys Ferro, exdirectora de la Escuela de Adolescentes y Adultos N°28 de Baires en Don Torcuato, manifestó: “Estoy muy agradecida por el trabajo que realiza el Municipio en el área de Educación. Realmente es un distrito con el cual se puede contar y que siempre responde”.

Por su parte, María Alejandra, jubilada de la Escuela N°5 de El Arco en Benavídez, señaló: “Trabajamos para garantizar el derecho de aprender de nuestros niñas y niños. Recibir este homenaje la verdad que es un mimo muy hermoso”.