El ramal Tigre vuelve a interrumpirse por obras de renovación de vías

Entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, el ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio por obras de renovación de vías en Núñez y Beccar. Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados.

El ramal Tigre estará interrumpido desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, debido a trabajos de renovación integral de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras bonaerenses.

En el ramal Tigre, los trabajos se concentrarán en la estación Núñez, donde se realizará el desarme de la vía, el montaje de nueva traza y la reconexión del sistema de señalamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional. Simultáneamente, en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel España, se ejecutará la renovación integral de vías, el montaje del tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.

Los trabajos también contemplan la instalación de fibra óptica y la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento entre las estaciones 3 de Febrero y Colegiales, así como en el ingreso a la terminal de Retiro.

Estas intervenciones son consideradas urgentes, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un alto grado de deterioro. La traza incluye más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones frecuentes.

Las obras forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura, con un plazo estimado de 24 meses. El plan incluye: renovación total de 40 km de vías, reemplazo de 47 km de tercer riel, intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, renovación de 23 aparatos de vía y trabajos en 65 puentes o alcantarillas.

Servicios afectados:



Ramal Tigre: interrumpido del 10 al 13 de octubre; se normaliza el martes 14.

Ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre: circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras desde el 10 al 13 de octubre; normalización el 14.

Servicios de larga distancia: Rosario-Buenos Aires circulará con cronograma habitual.



Se informó también que del 21 al 24 de noviembre se realizarán nuevas obras de renovación de vías y del sistema de señalamiento, lo que afectará nuevamente al ramal Tigre y limitará la circulación en Suárez y Bartolomé Mitre.