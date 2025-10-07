edición 7891 - visitas hoy 37720

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General / Tigre

El ramal Tigre vuelve a interrumpirse por obras de renovación de vías

El ramal Tigre vuelve a interrumpirse por obras de renovación de vías
Entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, el ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio por obras de renovación de vías en Núñez y Beccar. Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados.

El ramal Tigre estará interrumpido desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, debido a trabajos de renovación integral de vías que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. En tanto, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras bonaerenses.


En el ramal Tigre, los trabajos se concentrarán en la estación Núñez, donde se realizará el desarme de la vía, el montaje de nueva traza y la reconexión del sistema de señalamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional. Simultáneamente, en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel España, se ejecutará la renovación integral de vías, el montaje del tercer riel y la conexión al sistema de señalamiento.


Los trabajos también contemplan la instalación de fibra óptica y la migración hacia un nuevo sistema de señalamiento entre las estaciones 3 de Febrero y Colegiales, así como en el ingreso a la terminal de Retiro.


Estas intervenciones son consideradas urgentes, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un alto grado de deterioro. La traza incluye más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones frecuentes.


Las obras forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura, con un plazo estimado de 24 meses. El plan incluye: renovación total de 40 km de vías, reemplazo de 47 km de tercer riel, intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, renovación de 23 aparatos de vía y trabajos en 65 puentes o alcantarillas.


Servicios afectados:



  • Ramal Tigre: interrumpido del 10 al 13 de octubre; se normaliza el martes 14.

  • Ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre: circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras desde el 10 al 13 de octubre; normalización el 14.

  • Servicios de larga distancia: Rosario-Buenos Aires circulará con cronograma habitual.


Se informó también que del 21 al 24 de noviembre se realizarán nuevas obras de renovación de vías y del sistema de señalamiento, lo que afectará nuevamente al ramal Tigre y limitará la circulación en Suárez y Bartolomé Mitre.

Últimas Noticias

Ramón Lanús supervisó operativos de seguridad en San Isidro: “Aumentamos la presencia policial con un 40% más de patrullaje”
Ramón Lanús supervisó operativos de seguridad en San Isidro: “Aumentamos la presencia policial con un 40% más de patrullaje”
Malena Galmarini: “La Libertad Avanza quiere llevarse puestas a las mujeres”
Malena Galmarini: “La Libertad Avanza quiere llevarse puestas a las mujeres”
La justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabece la lista en Provincia
La justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabece la lista en Provincia
Manejaba alcoholizado y chocó de frente contra un móvil del COT en Don Torcuato
Manejaba alcoholizado y chocó de frente contra un móvil del COT en Don Torcuato
Elecciones 2025: el Municipio de San Isidro explica cómo se votará con la Boleta Única de Papel
Elecciones 2025: el Municipio de San Isidro explica cómo se votará con la Boleta Única de Papel
El Municipio de Tigre reconoció a docentes y directivos por su compromiso con la educación pública
El Municipio de Tigre reconoció a docentes y directivos por su compromiso con la educación pública