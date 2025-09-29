San Fernando celebró el Día del Corazón con controles gratuitos y promoción de hábitos saludables

En la Plaza Mitre del casco céntrico, el Municipio de San Fernando ofreció servicios de salud gratuitos, consejerías, vacunación, taller de RCP y una clase aeróbica para concientizar sobre el cuidado cardiovascular.

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Municipio de San Fernando organizó una jornada de controles gratuitos de salud y actividades de prevención en la Plaza Mitre, ubicada en el casco céntrico de la ciudad. El objetivo fue concientizar a la comunidad sobre el cuidado cardiovascular y la importancia de adoptar hábitos de vida saludables.

Los vecinos y vecinas pudieron acceder a servicios de enfermería, toma de presión arterial y glucemia, control de signos vitales, vacunación de calendario, atención de obstetricia con consejería sobre hipertensión en el embarazo, nutrición con consejería sobre alimentación en hipertensos y odontología con controles bucodentales y enseñanza de técnicas de higiene bucal.

La jornada incluyó además un taller de RCP (Resucitación Cardio Pulmonar) y una clase aeróbica a cargo de profesores de la Secretaría de Deporte del Municipio.

Participaron de la actividad la concejal Alicia Aparicio, ex diputada nacional, y el secretario de Salud municipal, Marcelo Campos.

El funcionario destacó la iniciativa: “Esta es una jornada más que hacemos en la céntrica Plaza Mitre festejando el Día Internacional del Corazón, concientizando sobre su cuidado y hábitos saludables. Cuidar el corazón, que es la máquina que nos hace vivir y sentir, es muy importante. En esta jornada concientizamos sobre hacer actividad física y no fumar, porque es lo más importante para poder tener una vida saludable”.

Campos también remarcó la importancia de los chequeos periódicos: “Desde la Secretaría de Salud Pública recomendamos a todas las vecinas y vecinos que se realicen sus chequeos anuales, concurriendo a los Centros de Salud de atención primaria, Hospitales de Islas y al Hospital Municipal ‘San Cayetano’, donde contamos con un Servicio de Cardiología con Unidad Coronaria, servicio de Nutrición y Clínicos, así que los esperamos”.