El Gobierno anunció también la quita de retenciones para carnes

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que, hasta el 31 de octubre, habrá retenciones cero para carnes avícolas, bovinas y granos, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares.

El Gobierno Nacional confirmó la quita de retenciones para las carnes avícolas y bovinas, que se suma a la medida ya vigente para granos de todo tipo, y regirá hasta el 31 de octubre.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló el funcionario.

De esta manera, tanto las carnes avícolas y bovinas como la producción de granos quedarán alcanzadas por la decisión oficial de aplicar retenciones cero durante este lapso.