¿Viajas con tu mascota? Encuentra el hotel perfecto para ambos

Nuestras mascotas son parte de la familia, y dejarlas atrás durante las vacaciones puede ser tan estresante para ellas como para nosotros. Sienten nuestra ausencia y pueden experimentar ansiedad por separación.

Por suerte, cada vez más hoteles reconocen la importancia de viajar con nuestros compañeros peludos y ofrecen opciones de alojamiento que dan la bienvenida a toda la familia. Si estás planeando una escapada y no quieres dejar a tu mejor amigo en casa, este artículo te ayudará a encontrar el hotel perfecto para ambos.

¿Dónde encontrar hoteles que admitan mascotas?

Encontrar un hotel que admitan mascotas ya no es una misión imposible. Cadenas como Sercotel, con su creciente portafolio internacional en países como España, Andorra, Portugal, Italia, Colombia, Ecuador, México y Panamá, ofrecen opciones para que puedas viajar con tu mascota.

Esta cadena especializada en hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas, entiende las necesidades de los viajeros modernos y se adapta para ofrecer una experiencia cómoda y placentera tanto para los huéspedes como para sus compañeros animales.

Además de Sercotel, existen otras cadenas y hoteles independientes que también se han sumado a la tendencia “pet-friendly”. Para encontrarlos, puedes utilizar buscadores online específicos para hoteles que admiten mascotas, filtrando por ubicación, precio y servicios.

¿Qué buscar en un hotel “pet-friendly”?

No todos los hoteles que admiten mascotas son iguales. Algunos ofrecen servicios básicos, mientras que otros van más allá para asegurarse de que tu mascota se sienta como en casa. Acá te dejamos algunos aspectos a considerar:



Política de mascotas. Consulta las normas del hotel respecto al tamaño y tipo de mascotas permitidas, así como las tarifas adicionales que puedan aplicar.

Espacios para mascotas. ¿El hotel cuenta con áreas verdes para que tu mascota pueda correr y jugar? ¿Hay zonas designadas para pasear perros?

Servicios para mascotas. Algunos hoteles ofrecen servicios como camas para mascotas, comederos, bebederos, e incluso guardería o paseadores de perros.

Proximidad a parques y veterinarios. Es importante que el hotel esté cerca de áreas donde puedas pasear a tu mascota y, en caso de emergencia, tener acceso a una clínica veterinaria.



Consejos para viajar con tu mascota



Documentación. Asegúrate de llevar la documentación necesaria de tu mascota, como el carnet de vacunas y el microchip.

Kit de viaje. Prepara un kit de viaje para tu mascota con su comida, agua, juguetes, correa, bolsas para excrementos y cualquier medicamento que necesite.

Adaptación. Ayuda a tu mascota a adaptarse al nuevo entorno. Lleva su cama o manta para que se sienta más cómoda.

Asegúrate de que tu mascota se comporte adecuadamente en el hotel, evitando ladridos excesivos o daños a la propiedad.



Beneficios de viajar con tu mascota

Viajar con tu mascota puede ser una experiencia enriquecedora tanto para ti como para ella. Fortalece el vínculo entre ambos, reduce la ansiedad de la separación y te permite disfrutar de la compañía de tu mejor amigo en un nuevo entorno.

Eso sí, viajar con tu mascota requiere un poco de planificación. Pero con la creciente oferta de hoteles “pet-friendly” como Sercotel y otros, encontrar el alojamiento perfecto para ambos es cada vez más fácil. Recuerda investigar las opciones disponibles, considerar las necesidades de tu mascota y seguir nuestros consejos para que ambos disfruten al máximo de la experiencia.