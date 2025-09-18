Red Federal de Concesiones Viales: expertos denuncian sistema de peajes inconstitucional y regresivo

El CONADUV advirtió que el nuevo sistema de concesiones viales propuesto por el Gobierno Nacional implica un aumento de tarifas de peajes, carece de obras de infraestructura sustancial y vulnera el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.

El CONADUV calificó de regresiva e inconstitucional la implementación del nuevo sistema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional, tras advertir que las audiencias públicas realizadas fueron meramente formales y no vinculantes. Según el organismo, las opiniones ciudadanas y los aportes técnicos fueron ignorados, repitiéndose un esquema similar al iniciado en la década de 1990.

El proyecto contempla la instalación de 54 nuevas estaciones de peaje, sumadas a las 44 existentes, lo que implicará un peaje cada 97 km en promedio y un incremento de tarifas de hasta 3,3 veces, llevando el costo total de algunos viajes a más de 6,5 veces el actual. Por ejemplo, un recorrido de 650 km entre Buenos Aires y Bahía Blanca exigirá el pago en 8 estaciones de peaje, mientras que en la Ruta Nacional N.º 11, entre Chaco y Santa Fe, se abonará en 5 oportunidades.

El plan apenas considera mantenimiento rutinario, con cortes de pasto y colocación de una capa asfáltica de 5 cm cada diez años, sin contemplar ampliación de capacidad ni mejoras estructurales. En consecuencia, no se esperan mejoras en seguridad vial ni reducción de costos de transporte, manteniendo rutas obsoletas frente al crecimiento del parque automotor.

El CONADUV cuestiona la legalidad del sistema, destacando que no existen caminos alternativos libres de pago y que se configura una doble imposición, ya que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles, vulnerando el derecho constitucional al libre tránsito (art. 14 CN).

El organismo propone establecer un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple la totalidad de la red caminera y destine efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original, garantizando un sistema vial sin peajes y sin barreras.

Asimismo, el CONADUV recomienda recuperar la gestión estatal de las rutas, rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y diseñar un Proyecto de Transporte Multimodal que combine vialidad, ferrocarriles y transporte fluvial, adaptado a la geografía nacional y competitivo internacionalmente, evitando beneficios exclusivos a grupos económicos privados.