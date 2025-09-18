Tigre lanza nueva plataforma digital y habilita comercios en menos de una semana

En la localidad de El Talar, el Municipio de Tigre ejecutó la primera habilitación comercial mediante su nueva plataforma digital denominada Habilitaciones Inmediatas Comerciales, destinada a locales de hasta 200 m². La primera PyME beneficiada fue Granja El Emperador, que ya puede operar gracias al sistema totalmente online.
La herramienta permite realizar los trámites de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo, simplificando la regularización de espacios comerciales. La plataforma está disponible en www.habilitaciones.tigre.gob.ar.
Por su parte, Fernanda, representante de la firma, destacó la agilidad del proceso: “Conocimos la página para realizar el trámite y fue súper fácil. Ingresamos los datos del local y la documentación requerida, resultó práctico y con tiempos acotados. Me quedé sorprendida, lo recomiendo, en menos de una semana ya tenía la habilitación y pude comenzar a trabajar”.
La iniciativa fue desarrollada en conjunto por varias áreas del Municipio de Tigre como respuesta a la demanda vecinal y la necesidad de que los locales comerciales estén operativos en el menor tiempo posible.