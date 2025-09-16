edición 7870 - visitas hoy 1305

Policiales / Tigre

Delincuentes roban dinero de camioneta en Nordelta con inhibidor

Un robo con inhibidor ocurrido en el estacionamiento de Nordelta, Tigre, permitió que delincuentes sustrajeran dinero de una camioneta Toyota Hilux SW4. La policía recuperó parte del dinero y los vehículos involucrados tras seguimiento de cámaras de seguridad.

El 13 de septiembre, un hombre de 55 años, identificado como F.G.C., denunció el robo de dinero de su camioneta Toyota Hilux SW4 en el estacionamiento del centro comercial Nordelta, ubicado en ruta 27 y avenida de Los Lagos, en el partido de Tigre.


Fuentes policiales informaron que cuatro personas fueron detenidas tras un seguimiento realizado con cámaras de seguridad, que permitió identificar los vehículos en los que se desplazaban. La investigación estuvo a cargo del Comando de Patrullas Tigre y la UFI Benavídez.


Según indicaron las fuentes, los autores utilizaron un inhibidor de señales para abrir la camioneta y se movilizaban en una Dodge Journey. El Grupo Táctico Operativo (GTO), con apoyo de distintos GTO de Tigre, realizó tareas encubiertas hasta detectar el vehículo sospechoso en la intersección de Malaver y Leandro N. Alem, acompañado por un Volkswagen Gol.


En ese operativo, la policía aprehendió a  Walter Omar Medina, 59 años, Perla Duarte Palacio, 53 años (a bordo de la Dodge Journey) y Juan Cruz Medina Carballo, 28 años (en el Gol)


Durante el procedimiento, se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y ambos automóviles, los cuales no presentaban impedimento legal para circular. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la intervención de la UFI de Benavídez.

