Vecinos de Albanueva en Tigre piden expulsar a empresario condenado por abuso sexual

La presencia de un empresario condenado en dos instancias por abuso sexual agravado contra su hijo, generó indignación en el barrio cerrado Albanueva de Tigre. Los vecinos impulsan una campaña para exigir su expulsión.

El exclusivo barrio privado Albanueva, en Tigre, atraviesa un fuerte conflicto tras conocerse que uno de sus propietarios, Fabián Sambucetti, fue condenado en primera y segunda instancia por abuso sexual agravado contra su hijo de cuatro años. La noticia generó indignación entre los vecinos, que iniciaron una campaña interna para pedir su expulsión.

El hecho salió a la luz cuando un vecino advirtió que Sambucetti figuraba como titular de los lotes 70 y 71 en las expensas del barrio. La presencia del empresario condenado encendió el rechazo inmediato en la comunidad, integrada en su mayoría por familias con hijos en edad escolar.

En julio de 2023, la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sentencia que había dictado el Tribunal Oral N° 21, condenando a Sambucetti “por abuso sexual agravado por haber implicado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima y por su condición de ascendiente del niño damnificado”.

Según la querella, representada por los abogados Julio Golodny y Kevin Shalon, los abusos se habrían reiterado en distintas ocasiones entre 2014 y 2015.

Infobae informó que el empresario reside en una vivienda que se expande sobre dos lotes del barrio, con un amplio jardín que desemboca en un canal hacia el río Luján. Cada lote en Albanueva tiene un valor estimado de entre 1,5 y 1,9 millones de dólares. El fin de semana pasado, Sambucetti organizó una fiesta en esa propiedad, lo que reavivó la indignación de los vecinos.

Ante la gravedad del caso y la condena judicial ya confirmada, la comunidad de Albanueva impulsa el pedido formal de expulsión del empresario.