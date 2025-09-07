edición 7860 - visitas hoy 31210

Política / Tigre

Oscar Noez destacó la participación ciudadana en Tigre durante las elecciones 2025

El candidato a concejal por el Partido Libertario emitió su voto en Tigre y resaltó la alta concurrencia en las escuelas de Troncos del Talar, agradeciendo el compromiso de fiscales y autoridades.

En el marco de las elecciones 2025 en Tigre, el candidato a concejal por el Partido Libertario, Oscar Noez, emitió su voto y destacó la amplia participación ciudadana durante la jornada.


El dirigente afirmó que la votación se desarrolla “con total tranquilidad” y señaló una alta concurrencia en las escuelas de Troncos del Talar, entre ellas las N° 19, 31, 11 y 4.


En sus declaraciones, Noez reconoció el esfuerzo de quienes sostienen el funcionamiento electoral: “Quiero agradecer a los fiscales que están poniendo gran empeño en su tarea, a los presidentes de mesa y a los directivos de las escuelas por la cordialidad con la que me han recibido. Eso demuestra el espíritu democrático que se vive en el partido”.


El candidato además valoró el compromiso de los vecinos: “Muchísima gente está demostrando su espíritu democrático, así que vamos a ver cómo culmina la jornada”.


La masiva presencia de votantes, el respeto en las escuelas y el trabajo coordinado de autoridades y fiscales marcaron la jornada electoral en Tigre, consolidando un clima democrático sólido en el distrito.

