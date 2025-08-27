San Isidro: detuvieron a cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes, por asaltar a una jubilada de 72 años y a una vecina

La Policía de San Isidro arrestó a cuatro sospechosos, entre ellos un chico de 13 años y otro de 16, acusados de cometer dos robos en viviendas de la calle Edison. Uno de los mayores tenía pedido de captura vigente por robo agravado.

Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en San Isidro acusados de asaltar a una jubilada de 72 años y a una mujer de 34.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban un recorrido de prevención en una patrulla municipal cuando observaron a los implicados corriendo con objetos de valor hacia un vehículo Renault Duster.

Los uniformados lograron interceptarlos e incautaron tanto el rodado como los elementos sustraídos en un domicilio de la calle Edison 931.

La primera víctima fue identificada como Ana María Damico (72), mientras que se constató que antes los sospechosos habían ingresado en la vivienda de Sofía Florencia Berneri (34), ubicada en Edison 905.

Los aprehendidos fueron identificados como León Ezequiel Jairo (24), quien tenía pedido de captura vigente por robo agravado reiterado; Ramiro Eloy Gamboa (23); U.J.G. (16), con solicitud de detención por una entradera; y L.S. alias “Piraña” (13).

La causa fue caratulada como “robo en poblado y en banda, modalidad escruche-flagrancia” y quedó a cargo de la UFI Juvenil de San Isidro y la UFI de Martínez.