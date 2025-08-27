edición 7849 - visitas hoy 38225

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Isidro

San Isidro: detuvieron a cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes, por asaltar a una jubilada de 72 años y a una vecina

San Isidro: detuvieron a cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes, por asaltar a una jubilada de 72 años y a una vecina
La Policía de San Isidro arrestó a cuatro sospechosos, entre ellos un chico de 13 años y otro de 16, acusados de cometer dos robos en viviendas de la calle Edison. Uno de los mayores tenía pedido de captura vigente por robo agravado.

Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en San Isidro acusados de asaltar a una jubilada de 72 años y a una mujer de 34.


Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban un recorrido de prevención en una patrulla municipal cuando observaron a los implicados corriendo con objetos de valor hacia un vehículo Renault Duster.


Los uniformados lograron interceptarlos e incautaron tanto el rodado como los elementos sustraídos en un domicilio de la calle Edison 931.


La primera víctima fue identificada como Ana María Damico (72), mientras que se constató que antes los sospechosos habían ingresado en la vivienda de Sofía Florencia Berneri (34), ubicada en Edison 905.


Los aprehendidos fueron identificados como León Ezequiel Jairo (24), quien tenía pedido de captura vigente por robo agravado reiterado; Ramiro Eloy Gamboa (23); U.J.G. (16), con solicitud de detención por una entradera; y L.S. alias “Piraña” (13).


La causa fue caratulada como “robo en poblado y en banda, modalidad escruche-flagrancia” y quedó a cargo de la UFI Juvenil de San Isidro y la UFI de Martínez.

Últimas Noticias

San Isidro y Fundación River Plate lanzaron una nueva escuela de fútbol en Boulogne
San Isidro y Fundación River Plate lanzaron una nueva escuela de fútbol en Boulogne
Kicillof en Pilar: “La salud pública se defiende, no se destruye”
Kicillof en Pilar: “La salud pública se defiende, no se destruye”
El Eternauta: el detrás de escena llega a Vicente López con una charla abierta en el Cine York
El Eternauta: el detrás de escena llega a Vicente López con una charla abierta en el Cine York
Julio Zamora reunió a militantes en Don Torcuato y ratificó el rumbo de Somos Buenos Aires
Julio Zamora reunió a militantes en Don Torcuato y ratificó el rumbo de Somos Buenos Aires
Tigre: Un adolescente con antecedentes disparó 9 veces contra un joven y terminó detenido
Tigre: Un adolescente con antecedentes disparó 9 veces contra un joven y terminó detenido
Julio Zamora recorrió San Isidro y alertó: “Hay un país parado económicamente y los comerciantes están asfixiados”
Julio Zamora recorrió San Isidro y alertó: “Hay un país parado económicamente y los comerciantes están asfixiados”