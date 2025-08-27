Aumento de cuotas en colegios privados: cuánto subirán en CABA y Provincia desde septiembre

Desde septiembre, los colegios privados con aporte estatal podrán aplicar aumentos de hasta 3,2% en CABA y 2,8% en Provincia. La medida responde a los acuerdos salariales docentes.

Un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires fue autorizado a partir de septiembre. Según confirmaron las autoridades educativas, los establecimientos con aporte estatal podrán aplicar subas de hasta 3,2% en CABA y de 2,8% en PBA.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA) informó a sus asociados sobre los nuevos cuadros tarifarios aprobados para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires, la disposición del Ministerio de Educación porteño sostiene que, “de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nacionales 2542/91 y 2417/93 que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la actualización del valor de los aranceles y contribuciones”. Además, subraya que “atento al incremento salarial docente corresponde analizar el impacto de dicho aumento en los aranceles oportunamente informados”.

Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia avaló un incremento similar, en este caso del 2,8%, originado en los acuerdos salariales alcanzados con los gremios docentes.

El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, afirmó que “con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”. No obstante, aclaró que “las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados”.

Zurita agregó que “este esfuerzo lo hacen todos los que integran el sector porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes”.

Finalmente, se difundieron los cuadros tarifarios autorizados, que establecen los montos máximos para cada nivel educativo según el porcentaje de aporte estatal que perciben los institutos.