Cumbre del PJ en Moreno: Cristina, Kicillof y Massa buscan unidad en medio de tensiones

En una reunión organizada por Máximo Kirchner, las principales figuras del peronismo bonaerense, incluidas Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, expusieron diferencias internas sobre el apoyo a la gestión provincial y la estrategia electoral.

En la Reserva Municipal Los Robles, en Moreno, tuvo lugar un tenso encuentro entre las principales figuras del peronismo bonaerense, con la participación de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. El evento, organizado por Máximo, marcó un reencuentro frío entre Kicillof y la ex presidenta, quienes evitaron dirigirse la palabra, evidenciando un clima de desconfianza persistente.

La reunión se realizó en vísperas de la asunción de Cristina como presidenta del PJ nacional y al cumplirse un año del mandato de Javier Milei y del segundo periodo de Kicillof. Mariel Fernández, intendenta local, se ubicó entre ambos líderes para moderar el ambiente, que estuvo lejos de garantizar una unidad duradera.

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, irrumpió sin micrófono para responder a Cristina Kirchner, quien había negado la falta de apoyo a Kicillof al recordarle que ella lo eligió como ministro y gobernador. Según Larroque, el reclamo radica en el escaso respaldo actual frente a los desafíos de la gestión. “Cristina lo escuchó bien”, señalaron fuentes cercanas al gobernador.

Durante el evento, La Cámpora insistió en que Kicillof no desdoble las elecciones provinciales para evitar divisiones. “Si el peronismo va dividido, será difícil ganarle a Milei”, remarcaron. En este punto, coincidieron con Massa, quien propuso unificar los comicios para facilitar la comparación de sistemas electorales.

Desde el entorno de Kicillof, aclararon que no existe una postura definida respecto al desdoblamiento electoral, ya que el debate interno no ha sido habilitado. La estrategia dependerá de la aprobación o no de la eliminación de las PASO nacionales, un objetivo que parece distante.

Por su parte, Massa pidió unidad y advirtió que los conflictos internos deben resolverse fuera del ámbito público: “Los trapitos sucios se lavan adentro y no en los medios”.

El cierre estuvo a cargo de Kicillof, quien reclamó respaldo para enfrentar la deuda de la Nación con la Provincia y destacó la importancia de construir una estrategia sólida para competir con Milei. “Todos tenemos vocación de unidad, pero hay que mostrarlo en la acción”, concluyó el gobernador.