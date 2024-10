Eliminan la moratoria previsional: hasta cuándo se puede acceder y qué alternativas ofrece el gobierno

El titular de Anses, Mariano de los Heros, confirmó ante la Cámara de Diputados que no habrá prórroga para la moratoria previsional que vence el 23 de marzo de 2025. El programa permite jubilarse a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes.

El Gobierno nacional confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que permite acceder a la jubilación a quienes no lograron completar los 30 años de aportes requeridos por ley. La moratoria, que fue sancionada en febrero de 2023, tiene fecha de vencimiento el 23 de marzo de 2025.

El titular de la Anses, Mariano de los Heros, anunció la decisión durante una presentación ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde aclaró que no está en los planes del Poder Ejecutivo extender este programa. La noticia fue dada en respuesta a una pregunta de la diputada Julia Strada, quien consultó sobre las dificultades de muchas personas para alcanzar los años de aportes necesarios para acceder a la jubilación.

“La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, afirmó de los Heros. También explicó que las personas que no cumplan con los requisitos de aportes podrán acogerse a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), un beneficio que otorga el 80% de la jubilación mínima a quienes no alcanzan los 30 años de aportes.

La ley de moratoria previsional, aprobada el 28 de febrero de 2023, permite a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado comprar aportes. El plan de pagos ofrece a mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más la posibilidad de regularizar sus deudas previsionales mediante cuotas de hasta 120 pagos. Además, la norma incluyó la opción de que los trabajadores de 50 años o más que no alcancen los 20 años de aportes puedan realizar pagos adicionales para completar sus años de contribución y así jubilarse a tiempo.

Se estima que cerca de 800 mil personas podrían haber accedido al beneficio, de las cuales 552.000 son mujeres y 327.000 hombres que estaban en condiciones de acogerse al programa cuando fue aprobado.

Sin embargo, con la fecha límite del 23 de marzo de 2025 acercándose y la confirmación de que no habrá prórroga, muchas personas que no hayan regularizado sus aportes deberán buscar alternativas para alcanzar la edad jubilatoria sin deudas previsionales.