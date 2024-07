San Isidro: Concejales del Frente Renovador exigen medidas de seguridad

Los concejales del Frente Renovador en San Isidro solicitaron al secretario de Seguridad, Enrique Rodríguez Varela, detalles sobre las medidas para frenar la creciente ola delictiva en el distrito.

Los concejales del interbloque Frente Renovador (FR) en el Concejo Deliberante de San Isidro, Federico Meca y Estefanía Rivadulla, pidieron al Poder Ejecutivo Municipal detalles sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo en el distrito para afrontar la creciente ola de hechos delictivos. Para ello, solicitaron la presencia del secretario de Seguridad, Enrique Rodríguez Varela.

"Debido a la sucesión de hechos delictivos graves que vivimos los sanisidrenses, es fundamental que se brinden explicaciones sobre qué se está haciendo desde el Municipio para afrontar la problemática", expresó Federico Meca, presidente del bloque Unión por la Patria - Frente Renovador (UP-FR).

Además, Meca indicó: "Buscamos que le digan la verdad a los vecinos porque sabemos que en vez de invertir en la materia, el intendente achicó el presupuesto y hoy el problema es aún más grave".

"No vemos gestiones efectivas. No se invierte en tecnología para modernizar nuestros sistemas de vigilancia ni tampoco hay voluntad para armar un sistema integrado entre las distintas fuerzas. Eso evidencia que no es un tema de jurisdicciones, se trata de poner los recursos municipales disponibles al servicio de los vecinos de San Isidro", añadió el edil.

Por su parte, Estefanía Rivadulla expresó: "Mientras Lanús hace propaganda mostrando a los jóvenes policías que van a caminar por el centro comercial, los vecinos no pueden salir de sus casas porque les roban el auto o quedan en medio de un tiroteo".

"En las últimas semanas, los sanisidrenses vivimos hechos de inseguridad muy graves: una señora, también una niña y su padre, quedaron en medio de un tiroteo. Además, este último sábado, un trabajador municipal salvó a un hombre que fue asaltado al llegar a su casa. No parece que le estén dando al problema el nivel de importancia y dedicación que merece, por eso pedimos explicaciones", finalizó.