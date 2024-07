Caputo: “La gente tendrá que vender sus dólares para pagar impuestos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, generó controversia al declarar que los argentinos deberán vender sus dólares para pagar impuestos y reiteró la reducción del impuesto País.

El ministro de Economía, Luis Caputo, generó controversia al declarar que próximamente los argentinos deberán vender sus dólares para pagar impuestos y que "el peso será una moneda fuerte". Durante una entrevista con un canal de noticias, Caputo también confirmó la reducción del impuesto País en septiembre y su eliminación en diciembre, con la expectativa de que esta medida contribuirá a la desinflación.

Caputo adelantó al sector agropecuario que no habrá anuncios sobre la baja de retenciones en la próxima inauguración de la Exposición Rural, aunque están en estudio algunas medidas al respecto. Asimismo, informó que las reservas de oro fueron invertidas en otros mercados para obtener un rendimiento adicional.

El ministro destacó el reciente informe del INDEC que muestra un repunte en la actividad económica y una continua baja en la inflación. "Ya hemos pegado la vuelta. Los números de EMAE de mayo confirmaron la recuperación y que marzo había sido el piso", señaló, aunque admitió que esta recuperación es desigual.

En redes sociales, el ministro había expresado previamente: "Vamos a secar la plaza de pesos. Algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente tendrá que vender dólares para pagar impuestos."

Caputo reiteró durante la entrevista que cumplirán con la reducción del impuesto País en septiembre y su eliminación en diciembre: "Vamos a cumplir lo que dijimos", subrayó. Además, afirmó que la reducción de este impuesto impactará directamente en los precios, ayudando a bajar aún más la inflación.

El ministro insistió en que la reducción de impuestos es clave para recuperar competitividad y rechazó nuevamente la posibilidad de una devaluación. "La velocidad dependerá de cuán convincentes seamos nosotros de que es una oportunidad única para invertir", afirmó.

Acerca del aumento del dólar, Caputo manifestó: "Me preocupa y me ocupa muchísimo menos de lo que se dice. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación. Nuestra obsesión es bajar la inflación y vamos a tener una salida del cepo más ordenada." Añadió que la salida del cepo no será rápida, sino bien planificada, y que aún no se puede fijar una fecha específica.

Finalmente, sobre la salida de oro del Banco Central, Caputo explicó: "Es una movida muy positiva, porque hoy tienes oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble que no se puede usar para nada. Si lo tienes afuera puedes obtener retornos."