Una familia tipo necesita ingresos de $873 mil por mes para no ser pobre, según el INDEC

En junio, la Canasta Básica Total aumentó un 2,6%, mientras que la inflación fue del 4,6%. Una familia tipo necesita ingresos de $873.169 para no ser pobre, según el INDEC.

El INDEC informó que en junio, una familia tipo necesitó ingresos por $873.169 para alcanzar una Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre en Argentina. Para evitar la indigencia, se requirieron ingresos por $393.319, que corresponden a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Durante junio de 2024, la CBA registró una variación mensual del 1,6%, mientras que la CBT subió un 2,6%. Ambos incrementos estuvieron por debajo de la inflación del período, que fue del 4,6%. La desaceleración en los aumentos de alimentos y bebidas, que son componentes significativos de ambas canastas, fue clave para este menor incremento.

En el primer semestre del año, la CBA y la CBT acumulan aumentos del 63,4% y 76,1% respectivamente, cifras menores al 79,8% de inflación general. Este comportamiento se debe a la menor inflación en alimentos y bienes básicos, beneficiando principalmente a los sectores más vulnerables.

En términos interanuales, la CBA aumentó un 277,4% y la CBT un 275,7%, cifras superiores al índice general de inflación que fue del 271,5% en los últimos doce meses. Este incremento refleja el impacto de la inflación en bienes y servicios básicos durante el último semestre.

El INDEC también valoriza los ingresos necesarios según diferentes tipos de hogares. Para un hogar de tres integrantes (abuela, madre e hijo), se requiere $313.128 para no ser indigente y $695.144 para no ser pobre. En una familia tipo de cuatro integrantes (pareja y dos menores), se necesitan más de $393.319 para evitar la indigencia y $873.169 para superar la línea de pobreza. Para un hogar de cinco integrantes (pareja y tres menores), el ingreso mínimo para no ser indigente es de $416.685 y $918.381 para no ser pobre.