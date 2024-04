Malena Galmarini: “Vacunar o no vacunar y bajar los ejes de la política pública es decisión exclusiva del ministro de Salud de la Nación”

En medio de la crisis por el aumento de casos de dengue en Argentina, Malena Galmarini cuestionó la ausencia del ministro de Salud y pide decisiones sobre vacunación y políticas públicas.

La dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, en declaraciones televisivas se refirió a la crisis sanitaria que está afrontando la Argentina por el aumento desmedido de casos de dengue y la ausencia del ministro de Salud, Mario Russo.

“Estamos en medio de un brote histórico de dengue. El problema que no entiende el gobierno es que hay gente que se muere. Ya tenemos 160 muertos y más de 160.000 contagiados”, afirmó Galmarini. En la misma línea aseguró: “Hay datos de la realidad, el ministro de salud es Mario Russo, y el debería en este momento tomar la decisión de, si como dice la comunidad científica la vacuna es segura, eficiente, y está aprobada de traer la vacuna por lo menos para los grupos de riesgo”.

“¿Como hace una mamá hoy para comprar un repelente?” se preguntó Galmarini. Seguidamente criticó las decisiones tomadas por el gobierno para enfrentar la situación sanitaria actual: “El principio activo de los repelentes viene, no de Estados Unidos, sino de Japón. Con lo cual, lo que hay que importar porque en Argentina hay quien lo haga. Por ejemplo, las farmacias magistrales, que están autorizadas para hacer repelente. Entonces ¿Cómo no llaman a las farmacias? ¿Cómo no llaman al colegio farmacéutico de todo el país?”

“Vacunar o no vacunar y bajar los ejes de la política pública es decisión exclusiva del ministro de Salud de la Nación. Russo asumió responsabilidades y obligaciones, pero además, lo que tiene es un susto bárbaro. Es un buen secretario de salud, es un gran cirujano pero no puede solo”, concluyó la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini