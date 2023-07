La Justiciá dictó la medida de no innovar en la construcción de una alcaldía en Dique Luján

El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de San Isidro ha emitido una medida de no innovar en respuesta al recurso presentado por Segundo Cernadas, deteniendo temporalmente la construcción de una alcaldía en Tigre y protegiendo los intereses de los vecinos.

Luego de la presentación de un recurso de amparo interpuesto por Segundo Cernadas, la justicia decidió hacer lugar a la presentación y dictó la medida de no innovar.

Según consta en dicha causa, Segundo Cernadas solicitó: el cese en toda obra destinada a la construcción de una Alcaidía Departamental, como parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria (Resolución Nº 831/2020 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires) del Servicio Penitenciario Bonaerense en la Localidad de Dique Luján, ubicada sobre Ruta Provincial 26, al límite con el Partido de Escobar.

La construcción de la Alcaidía Departamental se encuadra en el marco de la competencia del "Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján", declarada como Zona de "Preservación Ambiental" según Ordenanza Nº3709/2023, contradiciendo los principios jurídicos que establece la norma local sobre construcciones que resulten, en los términos de la Ordenanza citada, "amigables y adecuadas ambientalmente".

De la actuación judicial surge el pedido de “una medida cautelar, para que, a partir del 20 de abril del corriente, se ordenara la suspensión de toda obra tendiente a iniciar acciones en el terreno para la construcción de la alcaidía”.

Esta acción resulta en un freno efectivo a las intenciones de construir una alcaldía en un sitio que genera la oposición general de los vecinos.

Esta medida es la única efectiva hasta el momento ya que la ordenanza también impulsada desde el Concejo Deliberante es cuestionada al no poder legislar por encima de una ley provincial con una norma local.

Desde la sanción de la norma local, las autoridades del gobierno de Axel Kicillof no convocaron a ninguna mesa de diálogo para resolver este conflicto. “La falta de llamado a una mesa de negociación por parte de Kicillof nos hace pensar que quieren avanzar sobre lo que decidió el Concejo Deliberante en defensa de los vecinos” dijo Segundo Cernadas.

“Exigimos una cárcel ya mismo para Tigre porque ningún chorro puede estar libre por falta de una celda” aseguró Cernadas que reclamó: “logramos que la justicia frene a Axel Kicillof y ahora nos tenemos que sentar a elegir el mejor lugar para construir la alcaldía”

RESOLUCIÓN:

Conceder medida cautelar de no innovar sobre el inmueble cuyos datos catastrales son los siguientes: Partido de Tigre, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4; Parcelas285R, Partida 65050 hasta tanto el proyecto relativo a la construcción de la Alicaída obtenga la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el art. 23 de la Ley 11.723 (arts. 22 inc 2 y 23 inc 1 CCA), debiendo considerarse la totalidad de la normativa aplicable al territorio en cuestión contemplando también la Ordenanza Municipal Nº 3709/19. A cuyo fin, líbrese oficio a la Provincia de Buenos Aires y notifíquese a las partes.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. FIRMADO María Paula Vénere Jueza.