El Municipio de Tigre lanzó el programa Afianzando Lazos que promueve la adopción en el distrito, mediante talleres, entrevistas y ciclos de encuentro. El objetivo es brindar acompañamiento a aquellas personas que quieran formar familia a través de un proyecto adoptivo, como también a niños, niñas y adolescentes que están en situación de adoptabilidad en hogares convivenciales.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, aseguró: "Este programa viene a dar cuenta de la necesidad de que las familias se puedan postular para el proceso de adopción, pensando en poder brindarle un contexto de amor y familiar a niños que están en situación de vulnerabilidad, y que por alguna razón no pueden volver a su familia de origen. Esta iniciativa tiene por objetivo no solo ser parte de las vinculaciones, brindando calidad de las mismas para que esto no signifique revocar decisiones, sino también incentivar a que más personas quieran cambiar la vida de algún niño, niña o adolescente que esté en dispositivos institucionales. Esto forma parte de todo el trabajo que viene desarrollando el Municipio de Tigre de la mano de Julio Zamora, fortaleciendo políticas dirigidas a los más chicos".

Para los adultos la construcción de un proyecto adoptivo es un camino con dudas, expectativas y temores a raíz de varios mitos que se encuentran arraigados en la sociedad. Con el fin de brindar acompañamiento y orientación, se pensó en dos instancias de preparación: por un lado talleres y entrevistas individuales de información y asesoramiento para personas que se encuentran en los primeros pasos de la elaboración de su proyecto de familia, y por el otro un ciclo de encuentros para acompañar a quienes ya se encuentran inscriptos en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción.

El dispositivo Afianzando Lazos trabaja de manera articulada con los juzgados de Familia en el acompañamiento de los procesos y vinculaciones. En pos de visibilizar la temática de la adopción, junto a otros efectores que conforman una mesa zonal y una mesa provincial de trabajo se elaboran estrategias que fortalezcan las diversas instancias de procesos adoptivos, con miras a generar políticas públicas que garanticen los derechos de niños niñas y adolescentes a vivir en una familia.