AySA participó del ATP Challenger Tour con juegos de concientización sobre el consumo responsable de agua

AySA llevó su campaña ´#Activá!´, con actividades lúdicas sobre el consumo responsable de agua al ATP Challenger Tour de Tenis que se disputó en el Club Náutico Hacoaj de Tigre. A lo largo de una semana se desarrollaron divertidas jornadas de concientización sobre el cuidado de este recurso escaso con la participación de jóvenes y adultos.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) participó como sponsor oficial del ATP Challenger Tour organizado por la Asociación Argentina de Tenis en el Club Náutico Hacoaj, donde se ofrecieron juegos sobre el consumo responsable de agua potable y se entregaron premios sustentables a todos los participantes como parte de una campaña de concientización.



La Directora de Relaciones Institucionales de AySA y Concejal de Tigre, Mayra Mariani, acompañó las jornadas del Challenger Tour y expresó: “Disfrutamos la final del ATP Challenger de Tenis en Tigre, y junto a AySA participamos con jornadas de concientización, acompañando al deporte y estando presentes en los lugares donde la gente se siente más relajada y ávida para recibir este tipo de información”.



“Estamos felices de haber participado porque nos ha visitado mucha gente en nuestro stand a lo largo de una semana y agradezco al Club Hacoaj que nos dio el espacio y la posibilidad de trabajar estos días que fueron muy productivos”, agregó Mariani.



Por su parte, Mariano Zabaleta, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, comentó: “Estamos muy felices trabajando desde la Asociación Argentina de Tenis para el desarrollo del tenis nacional. Estos son los torneos que impulsan a todos los chicos a meterse en el mejor nivel. Agradecemos a AySA que nos acompañó e hizo que los chicos pudieran cumplir este sueño. Jugadores que en el día de hoy están ganando torneos afuera y se van acercando a los mejores puestos, nos da mucha felicidad y son más posibilidades para los chicos. Así que vamos a seguir trabajando duro para que haya más torneos”.



Horacio “Pulga” de la Peña, ex tenista y fundador del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana, remarcó: “Soy el loco que se le ocurrió la idea de tratar de mejorar el tenis sudamericano y creo que tuve el carisma para juntar a los legionarios para que logremos darle algo a las empresas para que realmente se sumen y que comprendan la importancia de que los chicos jueguen cerca de casa. Es importantísimo que empresas como AySA confíen y crean en lo que estamos haciendo. Por eso estamos muy agradecidos y estoy convencido de que nos van a seguir acompañando porque el agua con el deporte tienen que ir de la mano”.



Cientos de visitantes pasaron por el stand de AySA para jugar y concientizarse sobre el consumo responsable de agua potable. Laura, una de las participantes comentó: “Me encanta lo que hacen, me pareció bueno tomar conciencia sobre el consumo de agua y que nos den pequeños consejos como no dejar abierta la canilla al lavarnos los dientes y cuestiones cotidianas que muchas veces se nos pasan por alto para cuidar este recurso”.



Por último, Daniel, otro visitante que se acercó al stand celebró: “Estas actividades me parecen fundamentales porque el agua no es eterna y el consumo hay que cuidarlo. Todos debemos concientizarnos fundamentalmente en nuestras casas cuando consumimos agua de más y está bueno que lo hagan también en ámbitos deportivos donde la hidratación es clave”.



También acompañaron la jornada los concejales y concejalas del FR TODOS de Tigre, Micaela Ferraro, Francisco ´Toto´ Fernández Miranda y Rodrigo Molinos.