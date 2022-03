Elecciones del PJ San Isidro: Contundente triunfo de la lista conducida por Sebastián Galmarini y Teresa García

Por una importante diferencia de votos “Todos Unidos por San Isidro”, encabezada por José Luis Casares y Fernando “Pato” Galmarini, se impuso al espacio del canciller Santiago Cafiero.

En una jornada considerada histórica por la enorme concurrencia de los afiliados a votar, la lista 4 “Todos Unidos por San Isidro” triunfa contundentemente en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ). El resultado, de aproximadamente 65% de los votos contra 35%, coronó a José Luis Casares como Presidente y a Fernando “Pato” Galmarini como primer Congresal Provincial.

De esta manera, la dupla de la presidenta del bloque de senadores del FDT, Teresa García y el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini se impone con amplitud frente al canciller Santiago Cafiero.

Al respecto, Sebastián Galmarini se mostró feliz por haber obtenido la victoria e indicó que “empieza una nueva etapa del peronismo en San Isidro, recuperando la confianza de los compañeros y compañeras históricas para sentar las bases y comenzar la renovación. Es muy importante la capacitación de nuevos cuadros políticos, para ser dirigente hay que ser militante”.

Por su parte, Teresa García manifestó que “es necesario ser humilde para acercarse al vecino, entendiendo que los tiempos que vienen serán difíciles y es imprescindible contar funcionarios comprometidos con nuestra gente. El resultado indica una realidad incontrastable, es con la gente adentro y abriendo el corazón”.

El recientemente electo presidente del PJ local, José Luis Casares expresó: “La afluencia de votantes ha sido importante y más de lo esperada. Nuestra lista está siendo una expresión de las ganas y objetivos de los intereses de los afiliados y afiliadas de tener un partido que los represente. Estoy muy agradecido con los compañeros y compañeras, el trabajo militante dio resultado”.

Finalmente, Fernando “Pato” Galmarini se mostró feliz por el triunfo y destacó que “en San Isidro no solamente nos encontramos con funcionarios que no funcionan, además tenemos funcionarios que no militan. Para pensar el triunfo del Frente de Todos en 2023 necesitamos ganarle a la inflación y mejorar la calidad de vida de los argentinos, ello requiere de más eficiencia en la gestión y de funcionarios comprometidos y solidarios”.