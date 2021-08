Santilli caminó por las calles de San Martín junto a Posse y Ocaña

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli, estuvo este lunes por la tarde en San Martín y caminó junto al intendente de la UCR Gustavo Posse, la precandidata a diputada nacional que lo secunda en la lista, Graciela Ocaña, el presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, Santiago López Medrano y el 1er candidato a concejal, Ramiro Alonso López.

El “Colo” conversó con vecinos y comerciantes coincidió con el experimentado administrador radical de San Isidro sobre que los problemas que enfrenta la provincia de Buenos Aires “son estructurales”.

“Hoy escuchábamos con Gustavo (Posse) a los vecinos y coincidíamos que los problemas son estructurales. Viene el vecino y te dice ´hace diez años que te pido una poda y no la tengo´, o ´hace cuatro años que me arreglan la infraestructura´, que la ruta ocho no tiene luz y toda poceada y difícil de transitar".

"Tenés todos los reclamos y a eso le sumás los que nos afectan a una escala mayor como la educación, salud, seguridad y trabajo. Todo matizado con la inflación que está impactando y que los lastima todo el tiempo, digamos, son esos los temas en los que tenemos que trabajar. Desde los más inmediatos hasta los más profundos”, explicó Santilli durante la recorrida.

“Nosotros -continuó- trabajamos de la misma manera siempre, yo hago con Graciela (Ocaña) hacemos, y con Horacio (Rodríguez Larreta), reuniones de vecinos periódicamente. Es nuestra forma de contactarnos, obviamente las distancias son distintas, las distancias son distintas, la geografía es distinta", afirmó.

Edemás consideró que "Las situaciones son distintas pero, hay una misma forma de abordar esos temas, de cómo trabajar, de con qué método, de qué manera, con el cara a cara, las reuniones, digamos, se trata de eso. Yo estoy muy contento que Graciela me acompañe, venimos recorriendo y estoy muy agradecido del afecto y el cariño de la gente”.

Por su parte, Graciela Ocaña explicó: “La verdad que siempre es lindo recibir el calor y el acompañamiento de los vecinos. Pero nos transmiten la preocupación de ellos en los temas que Diego abordó: el tema de la inseguridad creo que es más que nada en esta zona es muy fuerte. Se sienten desprotegidos".

Además contó que "Mi marido es de San Martín, es de Ballester, él la llama “La Ciudad Luz” a Ballester, porque dice que es la mejor de todo San Martín y parte de su familia vive acá. Pero todos coinciden en que se debe trabajar mucho más acá".

"A mi me parece que es importante estas reuniones para reafirmar y conocer más directamente, y también para que vean una forma de trabajo. Como Diego dice en la ciudad es algo habitual, pero evidentemente, por lo que los mismos vecinos nos refirieron, en la Provincia no es así" dijo Ocaña,