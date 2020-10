Villa Gesell permite el acceso a propietarios no residentes

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, detalló la decisión del municipio de permitir bajo estrictos protocolos el ingreso de propietarios no residentes y se mostró preocupado por la situación epidemiológica en distritos vecinos como Pinamar y Mar del Plata.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que “nos regimos por el decreto nacional y el ingreso debe ser por urgencia o razones de fuerza mayor, la gente debe entrar a un link en la web del municipio, verificamos que el pedido cumpla esos requisitos y se permite por 24 horas el ingreso” y agregó que “lo pusimos en marcha este fin de semana y entraron 50 propietarios no residentes que se están retirando”.

Por otro lado, Barrera puntualizó que en su distrito hay “70 casos activos, 180 en total desde el inicio pero si miramos a Pinamar tiene 228 activos y 796 positivos, es decir, la situación es muy diferente. Hay ciudades que han resuelto no tener los cuidados necesarios y se ha generado mayor contagio”.

Agregó que “vemos con gran preocupación lo que ocurre en Mar del Plata, el virus no conoce límites y termina perjudicando al resto de los municipios. Ellos aplican un modelo diferente y los resultados están a la vista” y añadió que “el Intendente (Montenegro) no se tiene que enojar con la gente que se contagia sino que tiene que aplicar las normas para evitar que la gente se contagie y se muera. Si abre Güemes, abre bares, no se controla y ahora se dispararon los contagios la culpa no la tiene la Provincia”.

En cuanto a la temporada 20/21 indicó que “venimos trabajando con protocolos, autoridades para tratar de aprovechar todo de la mejor manera posible pero todavía el turismo no ha sido habilitado, hay que pensar en tener la mejor temporada posible y preparar la ciudad desde lo sanitario”.