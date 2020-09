Empleado municipales del Vicente López logran un aumento salarial del 25% y del 100% en horas extras

El Municipio de Vicente López y el sindicato de trabajadores municipales de Vicente López alcanzaron un acuerdo salarial que prevé un aumento del 25% del sueldo básico de los empleados públicos y un incremento del 100% en las horas extras.

“Entendemos la delicada situación del país; pero este país se hace con el esfuerzo de los trabajadores” indicó Victorio Pirillo y subrayó: “Es por eso que STMVL con diálogo, pero con mucha firmeza, ha logrado en Vicente López un 25% de aumento al básico que quedará impactado en su totalidad en octubre y el 100% de aumento el valor de las horas extras”.

Además el referente de STMVL mencionó que pese a la crisis se logró continuar con los pases a planta permanente, un bono especial de $9.000 aparte de dicho aumento, para todos aquellos que son frente de esta pandemia; personal médico, auxiliar de la salud, personal de seguridad, higiene urbana, mantenimiento y todos los que día a día, noche a noche están saliendo a la calle a trabajar y servir al contribuyente.

Cabe destacar que Victorio Pirillo junto al municipio representado por el Intendente Jorge Macri logró que la enfermería sea declarada profesional, hecho que no es común en el País, en muchos municipios e incluso en CABA.

En sus declaraciones finalizó expresando la importancia de estos logros, como los de pases a Plata Permanente los que a la fecha suman más de dos mil; los Pases a la Carrera Medico Hospitalaria, días por estrés, un plus por área cerrada, insalubridades, régimen de franqueros y pago del SAMO FORD, plus del 20% para médicos, y plus del 30% para docentes sobre el aumento que otorgue la Provincia, plus por area cerrada y una licencia adicional y excepcional pandémica.

“Nuestro deber es proteger mediante el diálogo lo que se tiene y avanzar como podamos sobre lo que falta” Concluyó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Vicente Lopéz Victorio Pirillo.