La AFIP extendió el plazo para tramitar los Créditos a Tasa Cero

La prolongación de los plazos "busca garantizar la efectiva tramitación de aproximadamente un millón de créditos que todavía están disponibles para todos los contribuyentes que cumplen con los criterios de elegibilidad", destacó hoy el organismo a través de un comunicado de prensa.Junto con la extensión de los plazos, la AFIP definió ampliar el universo de beneficiarios para incluir a los autónomos que aportan a las cajas provinciales.Alrededor de 500 mil personas ya iniciaron el procedimiento en el sitio web del organismo para acceder a la medida prevista en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)."Los 500 mil Créditos a Tasa Cero tramitados suman más de $50.200 millones que permitirán sostener los ingresos de monotributistas y autónomos afectados por la pandemia", indicó a Telam la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.La funcionaria destacó que la decisión de extender los plazos tiene como objetivo "facilitar el acceso a los créditos a más un millón de contribuyentes que cumplen con los criterios de elegibilidad y que todavía no iniciaron el trámite".El monto al que puede acceder cada persona depende de la categoría en la que está inscripta, para lo cual el máximo previsto es de $150.000.Las condiciones de acceso a los Créditos a Tasa Cero serán las mismas que están vigentes para el resto de los contribuyentes contemplados por la normativa, aclaró esta tarde.El trámite para acceder a un Crédito a Tasa Cero se inicia en la página web de la AFIP, donde los contribuyentes deben indicar el monto pretendido, los datos de su tarjeta de crédito y un correo electrónico.Es necesario, para esta solicitud, contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 y tener registrado un Domicilio Fiscal Electrónico.Una vez que toda la información fue ingresada, la AFIP emitirá un Certificado de Tramitación y remitirá los datos al Banco Central para que los distribuya entre los bancos seleccionados por los monotributistas y autónomos.Luego, las entidades bancarias se contactarán con quienes iniciaron el procedimiento para avanzar en la tramitación del Crédito a Tasa Cero.Aquellas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito deberán indicar en el trámite iniciado en la página web de la AFIP, cuál es el banco con el que operan habitualmente.Y, de no contar con un banco, el sistema le solicitará que precise cuál es el banco más cercano a su domicilio donde quisiera avanzar con el trámite.Los fondos se acreditarán en la tarjeta de crédito indicada en tres desembolsos sucesivos e idénticos. Los créditos contarán con un período de gracia de 6 meses.El repago de este beneficio al que ya accedieron más de 220 mil personas -fondos correspondientes al primer desembolso- se realizará, como mínimo, en 12 cuotas fijas sin intereses.