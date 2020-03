Funcionarios bonaerenses salieron al cruce de las declaraciones de Jorge Macri

En ese sentido, Bianco explicó que se trata de una deuda “muy importante” que el gobierno provincial recibió “del gobierno anterior”, lo que refleja “desconocimiento del intendente” o “un intento de hacer una interna en su propia fuerza”.



“La deuda es, bajo todo concepto, de 76 mil millones de pesos. Es fundamentalmente deuda con proveedores. Solo en proveedores de salud es de 21 mil millones de pesos”, indicó en diálogo con Radio 10.



En tanto, advirtió que “la deuda específica que reclama debería haberse pagado con fondos internacionales del BID, pero no se hizo porque no se ejecutaron por el gobierno anterior por desidia”.



“Nosotros estamos acelerando los trámites y los pasos para ejecutar esos fondos. Es dinero que está, que hay que ejecutar y es lo que estamos haciendo”, manifestó.



“Con buenas intenciones, es desconocimiento del Intendente. Con no tan buenas intenciones, pienso que está queriendo hacer un uso político de estos temas que me parece poco feliz. O peor aún, está tratando de hacer una interna en su propia fuerza política exponiendo a la ex gobernadora, que no ejecutó los fondos de SAME y Red AMBA, que es lo que sucedió”, agregó Bianco.



Por su parte, la Ministra de Gobierno bonaerense Teresa García al ser consultada durante un acto en San Fernando expresó “la gestión provincial anterior fue la que interrumpió el pago de la Red AMBA. Sus dichos parecieron una fea broma política respecto de la responsabilidad que tiene en su gestión”.



“La Red AMBA estaba sostenida durante la gestión provincial anterior con un crédito del BID, por lo tanto los primeros pagos que se hicieron de ese programa los realizó el Gobierno bonaerense anterior, con plata de la Provincia, y luego interrumpió el pago”, destacó García.



“En un momento de tanta zozobra y preocupación por el tema del coronavirus, donde todavía no se sabe bien cuáles son los procedimientos correctos, decir las cosas que dijo en la conferencia y hablar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus protocolos no ayuda”, destacó la Ministra.