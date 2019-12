Amplió su indagatoria el chofer del micro que volcó en la ruta 2 con alumnos dela EP 41 de Benavidez

Alberto Maldonado, de 48 años, dijo este jueves ante el fiscal del caso que había una huella en la ruta y que él intentó sacar el micro y correrlo y ahí fue cuando perdió el control y volcó.“En esta nueva indagatoria el chofer cambió respecto de la declaración anterior y ya no habló de ninguna explosión ni falla mecánica”, sintetizó la fuente, que agregó que aún el fiscal Jonatan Robert no tomó medida alguna al respecto, ya que mañana se realizará la pericia mecánica.Este miércoles, el juez de Garantías de Chascomús, Cristian Gasquet, dictaminó que el conductor fuese excarcelado bajo caución juratoria y que cumpla con algunos requisitos.Uno de esos requisitos impuestos por el magistrado es que no podrá conducir durante toda la etapa de investigación; también deberá presentarse en una comisaría cercana a su domicilio una vez por mes; y no podrá salir del país, salvo alguna excepción.El conductor del micro de la empresa Silvicard SRL seguirá imputado por el delito de “homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones culposas agravadas”.Maldonado había declarado ante la Justicia la semana pasada y atribuyó el accidente a una “falla mecánica” y negó haber utilizado el teléfono celular o haber tenido sueño.El vuelco del micro, que había partido de la localidad bonaerense de Benavídez y se dirigía a San Clemente del Tuyú, ocurrió alrededor de las 6:30 del jueves de la semana pasada en el kilómetro 141 de la Autovía.