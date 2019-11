Argentina le ganó el superclásico sudamericano a Brasil en Arabia

Messi, que volvió al conjunto albiceleste tras 132 días de ausencia desde la Copa América, anotó el único tanto al capturar un rebote de un penal que el arquero Alisson le había contenido en primera instancia, a los 13 minutos del primer tiempo.



Un rato antes, el delantero Gabriel Jesús había fallado un tiro penal frente a Esteban Andrada, al errarle al arco cuando quiso colocarla junto a un palo.



Fue un partido de trámite muy trabado, con muchas infracciones, en el que se lastimaron poco más allá de esos dos penales: Jesús tuvo una chance de arranque que atajó Andrada y Messi pudo haber ampliado antes del descanso, pero atrapó el balón Alisson.



En el complemento, el equipo de Scaloni se plantó mejor y mereció haber ampliado la ventaja, pero entre Alisson y los errores frente al arco, se lo impidieron.



Nada hizo peligrar igualmente la victoria de Argentina, primera sobre Brasil de la mano de Scaloni, que había perdido las dos anteriores (amistoso y semifinal de Copa América).



En el debe quedarán las fallidas salidas de abajo que intentó la Selección argentina de entrada y que provocaron, entre otros peligros, el penal que falló Gabriel Jesús.



La última fecha FIFA previa al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 concluirá con otro clásico sudamericano el lunes contra Uruguay, en Tel Aviv, Israel, pese a la escalada de violencia por el conflicto en la Franja de Gaza.

La Argentina, más allá de las dos caras que mostró en cada tiempo, redondeó otra buena actuación, que permitió mantener la curva ascendente de rendimiento desde que fue confirmado Scaloni como entrenador rumbo a las Eliminatorias

.

Ese arranque con intercambio de presión por presión encontró más dormido a la Argentina, que primero arriesgó con Andrada pisándole el balón a Jesús, quien después definió mal en la segunda opción clara a las manos del arquero, y luego cuando Foyth quiso gambetear dentro del área y el brasileño fue derribado por Paredes para el penal.



El delantero del Manchester City amagó, Andrada fue a un palo y el remate se fue afuera para darle vida a la Argentina.

A partir de ahí, mejoró la Selección desde el empuje de De Paul, y Messi, en su primera intervención, generó el penal de Alex Sandro al desbordar por derecha.



El capitán pateó al palo derecho de Alisson Becker, que rechazó hacia adentro y le dejó servido el gol número 65 de Messi con la Selección argentina.



No sufrió Argentina en ningún momento del partido a partir del gol, ya que Brasil estuvo inofensivo y la intensidad defensiva de la Selección no le dejó espacios por dónde desequilibrar.



Incluso pudo haberse ido al descanso con otro gol después de que Messi corrió solo contra Alisson, que esta vez sí le ganó el duelo.



En el complemento, Argentina bajó las líneas y se sintió cómodo en un rol defensivo, con los centrales pegados a Paredes, que si bien no es un "5" de marca, se ganó el lugar con buenos rendimientos.



Después de los 25 minutos del segundo tiempo llegó lo mejor de la Selección, que dominó la posesión y tuvo un par de chances muy claras para liquidarlo.



Paredes hizo lucir a Alisson, Martínez le quiso romper el arco y la tiró por encima del travesaño, y Guido Rodríguez casi la mete de carambola, en tres chances claras.



Buen ingreso también tuvo Nicolás González, otra de las apuestas de Scaloni, que dejó en el banco y sin minutos a Sergio Agüero y Paulo Dybala.



Síntesis:

Argentina: Esteban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, William y Roberto Firmino. DT: Tite.



Gol en el primer tiempo: 13m Messi -de penal- (A).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Philippe Coutinho por Paquetá (B); 9m Fabinho por Arthur (B); 13m Marcos Acuña por Lo Celso (A); 18m Renan Lodi por Sandro (B); 25m Richarlison por Jesús (B) y Rodrygo por Willian (B); 28m Nicolás González por Ocampos (A); 37m Guido Rodríguez por Paredes (A); 40m Wesley por Casemiro (B); 42m Lucas Alario por Martínez (A); 44m Nicolás Domínguez por De Paul (A).



Estadio: King Saud University Stadium, de Riad.



Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda)