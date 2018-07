Expendedores advierten que las petroleras restringen la entrega de combustibles

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) Carlos Gold, advirtió hoy que las petroleras pusieron "cupos" para la entrega de combustibles, que afectarán rápidamente al campo, la industria y el transporte.



Según el dirigente, "un problema que hasta la semana pasada era de abastecimiento de las estaciones de servicio blancas, ahora pasó a ser un problema de algunas estaciones de servicio de bandera".



"Hay petroleras que han puesto cupo de entrega de combustible y por encima de esos límites va un precio diferencial, lo cual representa un problema para el sector de cara al futuro", alertó Gold, en declaraciones radiales.



El empresario explicó que "el argumento es que las petroleras aún no han recompuesto su rentabilidad, están entregando combustible a pérdida, con un desfasaje, dicen, como mínimo de un 30%. Limitan la entrega para que esta rentabilidad negativa no se incremente".



"Esto es reciente. Esta semana las petroleras comunicaron la nueva metodología de cupos. Y por ahora, es difícil determinar si el problema es general o sectorial, según bandera, petrolera o zona. Calculo que la semana que viene estaremos haciendo un reclamo formal con datos más precisos", añadió.



Además, comentó que "los cupos se utilizan más para el mercado mayorista. El sector minorista por ahí no lo va a sentir tanto.



El problema se va a acentuar en el campo, la industria y en el transporte, porque obviamente va a escasear el gasoil y se va a transformar en un verdadero problema para los usuarios dónde conseguir el producto".



"Como sucedió en otras épocas, el cupo puede no alcanzar y en los últimos 10 ó 5 días, depende cada estación, puede comenzar a faltar nafta", evaluó.



Para Gold, "con la devaluación existente y con el actual valor del barril de crudo, a las petroleras se le hace muy difícil responder a ese desfasaje en cuanto al precio de compra y al que lo venden a las estaciones. Mientras las petroleras no recompongan esa rentabilidad, el problema va a persistir".



Los combustibles registraron un nuevo ajuste -en este caso, de hasta 10%- durante el fin de semana pasado.